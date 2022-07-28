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Faltam insumos

ES espera fazer testes de varíola dos macacos em agosto

Até esta quinta-feira (28), Espírito Santo tem dois casos confirmados da doença – ambos identificados no laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

28 jul 2022 às 19:52

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 19:52

Varíola dos macacos: ES investiga caso
Varíola dos macacos: ES investiga quatro casos Crédito: Freepik
Espírito Santo espera realizar testes para identificar a presença da varíola dos macacos em materiais genéticos com auxílio do Laboratório Central do Estado em agosto. A expectativa foi compartilhada pelo secretário de Saúde, Nésio Fernandes, que solicitou ao Ministério da Saúde o envio de insumos. Até esta quinta-feira (28), o Espírito Santo tem dois casos confirmados da doença – ambos identificados no laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro – e outras quatro suspeitas em investigação.
De acordo com Nésio Fernandes, o Espírito Santo está na fila para receber os insumos desde o mês de maio. A expectativa agora, segundo o secretário, é que o material chegue ao Estado durante o mês de agosto.
"Solicitamos ao Ministério da Saúde que envie insumos e prepare os laboratórios centrais com kits de testagem molecular. Temos expectativa que ainda em agosto o Espírito Santo realize testes de varíola dos macacos"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
O laboratório do Estado vizinho é tido como referência pelo Ministério da Saúde para a testagem dos casos. Segundo Nésio Fernandes, a realização de testes em território capixaba deve facilitar a identificação dos casos. "As amostras são enviadas [ao RJ] sem dificuldade. Mas realizando os testes no Espírito Santo, poderemos quebrar a cadeia de transmissão da doença."
As amostras coletadas em pacientes com suspeita de varíola dos macacos são enviadas para o Rio de Janeiro, onde há a confirmação ou descarte da doença. Apesar da atual organização entre teste e resultado, o secretário afirma que o Espírito Santo tem capacidade de testagem.
"O Estado tem condições de testagem, no entanto, é preciso ter insumos que não estão disponíveis. A infraestrutura do Laboratório Central é um legado que permite termos maior capacidade de testagem de outras doenças", afirma.

MONKEYPOX NO ES

Foram 13 notificações, sendo 7 já descartadas. O Espírito Santo tem quatro casos em investigação e dois casos confirmados.


Os casos confirmados são dois homens com idades entre 30 e 49 anos que moram em Vitória e Vila Velha. Eles têm sintomas como erupção cutânea, febre súbita, suor e dor de garganta.

Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Ministério da Saúde afirmou que o laboratório da UFRJ é referência para casos notificados no Espírito Santo. Segundo a pasta, "o fluxo laboratorial tem sido cumprido por todas as unidades e a resposta tem sido oportuna".
Para Nésio Fernandes, o Ministério da Saúde precisa estabelecer uma série de medidas para fornecer testagem e garantir que os casos positivos cumpram o período de isolamento.

MAIOR TESTAGEM DEVE REDUZIR SUBNOTIFICAÇÃO, DIZ SECRETÁRIO

Perguntado sobre uma possível subnotificação de casos, Nésio manifestou que "sem dúvida alguma" os casos registrados estão em menor número que a real circulação da doença no Brasil.
Dados atualizados nesta quinta-feira (28) pelo Ministério da Saúde mostram que o Brasil contabiliza 978 casos de varíola dos macacos. No Espírito Santo, são dois os casos confirmados.
Para diminuir a subnotificação, Nésio defende que o critério de testagem no Estado seja ampliado, permitindo que mais pessoas tenham acesso aos testes da doença.

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