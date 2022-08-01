Menino de 7 anos é isolado com suspeita de varíola dos macacos no ES

Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro

Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta Sul, o garoto está isolado desde a última quarta-feira (27). Por telefone, a mãe da criança disse na última segunda-feira (25), que o filho começou a apresentar algumas bolinhas no corpo e a reclamar de muita coceira, posteriormente o número de bolhas foi aumentando. No terceiro dia, as bolhas foram crescendo, inflamando e viraram feridas.

Na última quarta-feira (27) a mãe levou o menino ao Hospital Infantil São Francisco de Assis (Hifa) e ele recebeu o diagnóstico sugestivo para a doença. Ainda de acordo com a mãe do menino, eles retornaram na sexta (29) e no sábado (30) à unidade por conta da febre e novas bolhas que surgiram.

Nesta segunda-feira (1), ela contou que o menino precisou tomar antibiótico e de ontem para hoje começou a melhorar, sem febre e se alimenta melhor.

Eles receberam orientações do hospital para que ele ficasse isolado em casa. Segundo a mãe, as duas irmãs do menino estão na casa dos avós para evitar o contato.

NOTIFICAÇÕES

Sobre o caso, o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, (Hifa), disse, por meio de nota que, uma criança foi atendida com diagnóstico sugestivo para varíola dos macacos. O paciente, informou a unidade, apresentava ótimo estado geral e foi direcionado para isolamento domiciliar. O caso foi notificado às autoridades sanitárias, divulgou o Hifa.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Saúde de Cachoeiro disse que acompanha o caso suspeito, que já foi comunicado às autoridades sanitárias.

O material coletado, informa a Prefeitura, foi encaminhado hoje para o Lacen, do Rio de Janeiro. O resultado leva em média 10 dias para ficar pronto. O período de isolamento permanece até as feridas cicatrizarem ou em torno de 21 dias.

Já a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) disse que informações a respeito da monkeypox serão divulgadas semanalmente por meio do boletim epidemiológico, com dados referentes ao perfil dos casos positivos.