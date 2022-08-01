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Em Cachoeiro

Menino de 7 anos é isolado com suspeita de varíola dos macacos no ES

Criança está em isolamento, em casa, com sintomas da doença. O caso suspeito foi notificado e o material coletado foi encaminhado para o Lacen, do Rio de Janeiro, segundo a Prefeitura
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 ago 2022 às 12:40

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 12:40

Cachoeiro
Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro
Um menino 7 anos está em isolamento, em casa, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, com sintomas da varíola dos macacos (monkeypox). O caso suspeito foi notificado às autoridades de saúde e o material coletado da criança foi encaminhado nesta segunda-feira (1) para o Lacen, do Rio de Janeiro. A mãe da criança também segue em isolamento.
Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta Sul, o garoto está isolado desde a última quarta-feira (27). Por telefone, a mãe da criança disse na última segunda-feira (25), que o filho começou a apresentar algumas bolinhas no corpo e a reclamar de muita coceira, posteriormente o número de bolhas foi aumentando. No terceiro dia, as bolhas foram crescendo, inflamando e viraram feridas.
Na última quarta-feira (27) a mãe levou o menino ao Hospital Infantil São Francisco de Assis (Hifa) e ele recebeu o diagnóstico sugestivo para a doença. Ainda de acordo com a mãe do menino, eles retornaram na sexta (29) e no sábado (30) à unidade por conta da febre e novas bolhas que surgiram.
Nesta segunda-feira (1), ela contou que o menino precisou tomar antibiótico e de ontem para hoje começou a melhorar, sem febre e se alimenta melhor.
Eles receberam orientações do hospital para que ele ficasse isolado em casa. Segundo a mãe, as duas irmãs do menino estão na casa dos avós para evitar o contato.

NOTIFICAÇÕES

Sobre o caso, o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, (Hifa), disse, por meio de nota que, uma criança foi atendida com diagnóstico sugestivo para varíola dos macacos. O paciente, informou a unidade, apresentava ótimo estado geral e foi direcionado para isolamento domiciliar. O caso foi notificado às autoridades sanitárias, divulgou o Hifa.
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Saúde de Cachoeiro disse que acompanha o caso suspeito, que já foi comunicado às autoridades sanitárias.
O material coletado, informa a Prefeitura, foi encaminhado hoje para o Lacen, do Rio de Janeiro. O resultado leva em média 10 dias para ficar pronto. O período de isolamento permanece até as feridas cicatrizarem ou em torno de 21 dias.
Já a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) disse que informações a respeito da monkeypox serão divulgadas semanalmente por meio do boletim epidemiológico, com dados referentes ao perfil dos casos positivos.
Segundo dados do governo, no Estado há vítimas confirmadas. São homens. Um tem idade entre 30 e 39 anos e o outro, entre 40 e 49 anos. Quatro casos ainda são tratados como suspeitos.

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