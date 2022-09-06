Frente fria continua no ES no feriado? Veja como fica o tempo

Dia de tempo aberto e ensolarado em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A frente fria trouxe chuva e frio para o Espírito Santo, mas será que o tempo continuará fechado nos feriados de Dia da Independência e Aniversário de Vitória? Confira a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) para esta semana.

Nesta terça-feira (6), a instabilidade continua na região litorânea, favorecida pelo transporte de umidade marítima. Pode chover rápido e fraco, em alguns momentos do dia, nas áreas banhadas pelo mar e no Extremo Sul capixaba. Nas demais áreas, o sol aparece entre muitas nuvens e não há previsão de chuva.

O feriado de Independência, na quarta-feira (7), terá predomínio de sol e variação de nuvens em todo o Estado. Chove rápido apenas entre a madrugada e a manhã, na Grande Vitória e na Região Norte. Pode haver um pouco de nebulosidade em algumas localidades, mas sem previsão de chuva. As temperaturas aumentam em todas as regiões.

Na quinta-feira (8), Aniversário de Vitória e feriado na Capital, só há previsão de chuva, entre a madrugada e a manhã, para a Região Norte. O sol predomina e não chove nas demais áreas do Estado. As temperaturas seguem aumentando.