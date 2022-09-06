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Sol ou chuva?

Frente fria continua no ES no feriado? Veja como fica o tempo

Segundo o Incaper, esta terça-feira (6) ainda será de tempo instável, mas o sol volta a predominar nos feriados de Dia da Independência e Aniversário de Vitória
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 set 2022 às 06:48

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 06:48

Quinta-feira (26) de tempo aberto e ensolarado em Vitória
Dia de tempo aberto e ensolarado em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A frente fria trouxe chuva e frio para o Espírito Santo, mas será que o tempo continuará fechado nos feriados de Dia da Independência e Aniversário de Vitória? Confira a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) para esta semana.
Nesta terça-feira (6), a instabilidade continua na região litorânea, favorecida pelo transporte de umidade marítima. Pode chover rápido e fraco, em alguns momentos do dia, nas áreas banhadas pelo mar e no Extremo Sul capixaba. Nas demais áreas, o sol aparece entre muitas nuvens e não há previsão de chuva.
O feriado de Independência, na quarta-feira (7), terá predomínio de sol e variação de nuvens em todo o Estado. Chove rápido apenas entre a madrugada e a manhã, na Grande Vitória e na Região Norte. Pode haver um pouco de nebulosidade em algumas localidades, mas sem previsão de chuva. As temperaturas aumentam em todas as regiões.
Na quinta-feira (8), Aniversário de Vitória e feriado na Capital, só há previsão de chuva, entre a madrugada e a manhã, para a Região Norte. O sol predomina e não chove nas demais áreas do Estado. As temperaturas seguem aumentando.
O tempo fica estável na sexta-feira (9) e no sábado (10) em todo o Espírito Santo. A previsão é de sol e aumento nas temperaturas.

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