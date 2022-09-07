O grupo "Grito dos Excluídos" tradicionalmente vai às ruas de Vitória no Sete de Setembro para protestar contra a desigualdade social. Neste ano, a manifestação, além de ter como foco o combate à pobreza, também abordou outros temas, como a necessidade de se manter a luta pela liberdade.

A caminhada começou por volta das 9h30 desta quarta-feira (7/9), após concentração na Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ). Os manifestantes seguiram até a sede da Petrobras , na Reta da Penha, e depois caminharam para a praça de Gurigica, onde havia a previsão de distribuição de alimentos para a comunidade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), mil pessoas participaram do protesto, que, de acordo com a Prefeitura de Vitória , terminou ao meio-dia.

Organizado por Igrejas e movimentos sociais, o 28º Grito dos Excluídos tem por objetivo reivindicar direitos, sobretudo relacionados à população mais vulnerável. A convocação ainda traz críticas ao presidente Jair Bolsonaro e fala da participação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Neste ano, o tema levantando pelo movimento é "200 anos de independência para quem?". Além de protestarem contra o atual governo, os manifestantes também alertam sobre o aumento da desigualdade social. De acordo com os organizadores, mais de 62 entidades, entre igrejas, sindicatos e movimentos sociais, organizam o protesto.

Your browser does not support the audio element. Grito dos Excluídos no ES luta pelos mais pobres e pela democracia

“O Grito dos Excluídos e Excluídas 2022 é um grito por comida, dignidade e liberdade. É um grito de esperança, silenciado na garganta dos pobres”, afirmou o padre Kelder Brandão, coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória e pároco da Paróquia Santa Teresa de Calcutá, na Capital , em entrevista à coluna de Leonel Ximenes

"Mais do que nunca, o povo precisa juntar a sua voz, defender seus direitos e principalmente nossa liberdade que se encontra ameaçada" Padre Kelder Brandão - Coordenador do Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória e pároco da Paróquia Santa Teresa de Calcutá

Em entrevista à Gabriela Martins, da TV Gazeta, Kelder ainda falou sobre a relação do Grito com o 7 de Setembro. "É o 28º Grito dos Excluídos em uma data simbólica, os 200 anos de Independência, e queremos comemorar com o coração vivo da população, e não com o coração sem vida do imperador. Queremos que o povo realmente reivindique a soberania da nação. A gente tem uma política inclusiva voltada para o respeito à Constituição, aos direitos e garantias individuais e aos direitos das minorias sociais", ressaltou.

Entre os manifestantes, também foi possível ver placas e cartazes que pedem mais atenção ao setor da cultura e que criticam o aumento do desmatamento.

Grupo "Grito dos Excluídos" durante concentração na Ufes

TRAVESSIA NA PONTE DA PASSAGEM

Manifestantes do Grito dos Excluídos atravessam a Ponte da Passagem