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Bandeira do Brasil no alto do Morro do Penedo chama atenção em Vitória

Prefeitura de Vila Velha informou que bandeira foi instalada em alusão ao feriado da independência do país; ela deve ficar na rocha até a próxima quinta-feira (8)
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

06 set 2022 às 18:36

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 18:36

Às vésperas do bicentenário da Independência do Brasil, comemorado nesta quarta-feira (7), uma cena tem chamado a atenção de motoristas e pedestres de Vitória. Quem passa pelo Morro do Penedo consegue ver a bandeira brasileira pendurada no topo da rocha. Mas, afinal, como ela foi parar lá em cima?
Procurada para comentar sobre o caso, Prefeitura de Vila Velha informou que a bandeira foi instalada pela Casa Militar para o desfile cívico que vai ocorrer na Capital durante o feriado. O objeto, que possui mais de 70 metros e pesa mais de 90 kg, está localizado de frente para a Avenida Beira-Mar, onde serão sediadas as festividades.
O tenente coronel Sérgio Luiz Anechini, subsecretário da Casa Militar, explicou à reportagem de A Gazeta que essa prática tem sido realizada há anos. Em 2021, por exemplo, uma bandeira foi colocada no Morro do Moreno, em Vila Velha. No entanto, por causa da pandemia do coronavírus, a solenidade foi restrita.
"Trata-se de um símbolo nacional e por causa do 7 de setembro colocamos ela no local. Não é propaganda. Ela está posicionada em direção à Avenida Beira-Mar, justamente onde as pessoas ficarão durante o desfile. A bandeira também será um evento: já é possível ver pessoas tirando foto lá na frente", comentou.
Para instalá-la no topo do morro, a Casa Militar contou com o apoio de profissionais do Corpo de Bombeiros. Ela ficará no local até a próxima quinta-feira (8). "Fizemos a vistoria e ainda tomamos cuidado para não haver interferência na vegetação. Foi tudo feito com muita cautela", garantiu Anechini.

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