Interdições: saiba como está o trânsito na Grande Vitória com manifestações

Grupo Grito é uma das manifestantes neste 7 de Setembro Crédito: Vitor Jubini

Além de ser a data em que é comemorada a Independência do Brasil, o 7 de setembro também é marcado por manifestações e desfiles no Espírito Santo e em todo o Brasil. E na Grande Vitória não será diferente: além do desfile cívico-militar, há três manifestações programadas para a manhã e a tarde desta quarta-feira (7).

Vila Velha e Os protestos acontecem em Vitória Cariacica e afetarão o trânsito da região Metropolitana do Estado. Estão programadas travessias na Segunda e a Terceira Ponte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, enquanto o ato Grito dos Excluídos passará por algumas das principais avenidas de Vitória.

A Gazeta detalhou quais serão os trajetos e horários previstos de saída das manifestações. As informações foram colhidas com organizadores dos eventos.

VITÓRIA

Na Capital, há o desfile cívico-militar, que acontece na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, na altura do Centro de Vitória e o Grito dos Excluídos, que sairá da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) com destino ao bairro Gurigia, na região Central de Vitória.

O Grito dos Excluídos começou a concentração às 9h próximo ao Teatro Universitário e deixará o campus da Ufes passando pela Avenida Fernando Ferrari e a Ponte da Passagem até a Reta da Penha, onde acontecerá um ato em frente à sede da Petrobrás.

Em seguida, o grupo passará pela Avenida Rio Branco até a Avenida Leitão da Silva, por onde segue até o bairro Gurigica. O Padre Kelder, que é um dos organizadores do movimento, destacou que lá será feito o encerramento da manifestação.

"É o 28º Grito dos Excluídos em uma data simbólica, os 200 anos de Independência, e queremos comemorar com o coração vivo da população, e não com o coração sem vida do imperador. Queremos que o povo realmente reivindique a soberania da nação. A gente tem uma política inclusiva voltada para o respeito à Constituição, aos direitos e garantias individuais e aos direitos das minorias sociais", disse.

A desfile cívico-militar acontece na manhã desta quarta-feira, mas os preparativos começaram na segunda-feira (5), quando foram montadas as estruturas metálicas de arquibancada. Para isso, foi interditada a área de estacionamento e uma faixa da avenida, entre as ruas Marcelino Duarte e Josué Prado.

O trânsito seguiu com fluxo normal até o início da manhã desta quarta-feira (7), quando duas partes da Avenida Beira-Mar foram interditadas. Veja abaixo quais são:

Interdição total entre a Avenida Governador Bley e a Rua Jobert de Barros, no sentido Bento Ferreira, entre as 5h e as 23h da quarta-feira (7). Trânsito desviado para as Avenidas Vitória, Princesa Isabel, Governador Bley e demais vias adjacentes.

Interdição total entre a Rua Dom Bosco e Rua Josué Prado, no sentido Centro de Vitória, das 5h às 15h da quarta-feira (7). Trânsito desviado para as Ruas Dom Bosco e Henrique Novaes e as Avenidas Vitória e Jerônimo Monteiro.



VILA VELHA

Apoiadores do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro se reuniram para um ato que sairá de Vila Velha em direção à Praça do Papa, em Vitória, passando pela Terceira Ponte, nesta quarta-feira (7). A concentração dos manifestantes teve início às 9h no posto Moby Dick, na Praia da Costa.

A previsão é de saída às 14h para atravessar a Terceira Ponte. Os manifestantes, então, irão acessar a Avenida Beira-Mar até chegarem à Praça do Papa, onde haverá um ato.

CARIACICA

Outro grupo de apoiadores do presidente sairá em um comboio de carros, caminhões e motocicletas de Cariacica, com destino também à Praça do Papa, em Vitória, nesta quarta-feira (7).

A concentração do grupo começou no estádio Kléber Andrade às 9h. Ao meio-dia, está previsto que os manifestantes deixem os arredores do estádio e acessem a BR 262. Eles passarão pela Segunda Ponte e, em seguida, pela Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, até chegar à Praça do Papa, onde se encontrarão com o outro grupo de apoiadores do presidente.

ESQUEMA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA