Polícia Militar Ambiental interrompe obra em Fundão por irregularidades

Ação irregular em área de proteção ambiental em Fundão Crédito: Divulgação

Polícia Militar Ambiental interrompeu nesta terça-feira (6) uma obra que estava sendo realizada em Fundão por degradação ambiental, desmatamento e aterro em área de proteção ambiental, na região de Praia Grande.

Segundo a PM, o secretário de Meio Ambiente do município, Jefferson Gomes, que se identificou como responsável pela obra, foi conduzido para a Delegacia de Aracruz.

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Segundo informações da Polícia Militar , foi constatada supressão de vegetação, realização de serviços de terraplanagem e terro em área de preservação permanente (APP) após recebimento de denúncias sobre possíveis crimes ambientais em Praia Grande.

A supressão ocorria às margens do Córrego Vila Tongo, sendo a obra realizada em uma área de aproximadamente 3.400m2. As intervenções, segundo a PM, estavam ocorrendo na intenção de construir um futuro loteamento.

Ação irregular em Praia Grande Crédito: Divulgação

“Ainda no local, os militares fizeram contato com o vice-prefeito do município e o secretário de Meio Ambiente, que apresentaram uma 'Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental', onde constava autorização para a prática de limpeza e desassoreamento de calha de curso hídrico, porém foi observado que algumas considerações não haviam sido respeitadas”, informou a PM, por nota.

De acordo com a polícia, a obra foi paralisada e o secretário, que se apresentou como responsável pela obra, foi conduzido a Delegacia Regional de Aracruz.

Segundo a Prefeitura de Fundão, a obra em questão é do município e no espaço está previsto para ser construído um centro de eventos de Praia Grande. A administração justificou que o secretário foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos visto que no momento da abordagem da PM não estava com documentos relacionados à obra.