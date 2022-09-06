Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em área de proteção ambiental

Polícia Militar Ambiental interrompe obra em Fundão por irregularidades

Policiais constataram supressão de vegetação, realização de serviços de terraplanagem e aterro em área de preservação permanente (APP)); secretário de Meio Ambiente foi conduzido à delegacia
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

06 set 2022 às 20:52

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 20:52

Ação irregular em área de proteção ambiental em Fundão leva secretário para prisão
Ação irregular em área de proteção ambiental em Fundão Crédito: Divulgação
A Polícia Militar Ambiental interrompeu nesta terça-feira (6) uma obra que estava sendo realizada em Fundão por degradação ambiental, desmatamento e aterro em área de proteção ambiental, na região de Praia Grande.
Segundo a PM, o secretário de Meio Ambiente do município, Jefferson Gomes, que se identificou como responsável pela obra, foi conduzido para a Delegacia de Aracruz. 
Polícia Militar Ambiental interrompe obra em Fundão por irregularidades
Segundo informações da Polícia Militar, foi constatada supressão de vegetação, realização de serviços de terraplanagem e  terro em área de preservação permanente (APP) após recebimento de denúncias sobre possíveis crimes ambientais em Praia Grande.
A supressão ocorria às margens do Córrego Vila Tongo, sendo a obra realizada em uma área de aproximadamente 3.400m2. As intervenções, segundo a PM, estavam ocorrendo na intenção de construir um futuro loteamento.
Ação irregular em área de proteção ambientam em Praia Grande leva secretário para a prisão
Ação irregular em Praia Grande Crédito: Divulgação
“Ainda no local, os militares fizeram contato com o vice-prefeito do município e o secretário de Meio Ambiente, que apresentaram uma 'Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental', onde constava autorização para a prática de limpeza e desassoreamento de calha de curso hídrico, porém foi observado que algumas considerações não haviam sido respeitadas”, informou a PM, por nota.
De acordo com a polícia, a obra foi paralisada e o secretário, que se apresentou como responsável pela obra, foi conduzido a Delegacia Regional de Aracruz.
Segundo a Prefeitura de Fundão, a obra em questão é do município e no espaço está previsto para ser construído um centro de eventos de Praia Grande. A administração justificou que o secretário foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos visto que no momento da abordagem da PM não estava com documentos relacionados à obra. 
Ainda de acordo com a prefeitura, as intervenções na área no momento estão sendo de nivelamento do terreno e limpeza da área, com o uso de uma motoniveladora. A máquina, segundo a prefeitura, foi liberada para ser utilizada novamente depois do esclarecimento feito pelo secretário na Delegacia de Aracruz.

Veja Também

COP26 é chance para ES alavancar meio ambiente e economia

Microplásticos: os pequenos grandes vilões do meio ambiente global

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fundão Meio Ambiente Polícia Militar Prefeitura de Fundão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Causas impossíveis? 7 orações poderosas para situações difíceis
All Stars Jazz Band será formada exclusivamente para o festival
Itaúnas: festival de jazz e blues gratuito terá banda criada exclusivamente para o evento
Imagem de destaque
'Indústria paralela' orienta imigrantes a fingirem ser gays para obterem asilo, mostra investigação da BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados