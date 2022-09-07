Esguichos no mar chamam a atenção na Praia do Canto, em Vitória

Os capixabas que olharam em direção ao mar na Praia do Canto, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (7), tiveram a oportunidade de curtir a cena de um esguicho provocado por uma embarcação. No meio da calmaria marítima nas primeira horas da manhã de feriado, o vídeo mostra a embarcação jorrando água.
A cena é bastante comum em regiões portuárias, como é a Capital do Espírito Santo. Na segunda-feira (5), algo semelhante foi visto no Porto de Vitória, durante a assinatura do contrato de compra e venda da Codesa.
A prática das embarcações, que também chamou a atenção, foi compartilhada nas redes sociais do Porto de Vitória.