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Filmagem histórica

Vídeo em 8k mostra detalhes do Titanic em alta definição; confira

Imagens inéditas, com alto nível de cores, foram capturadas por uma expedição submarina
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 set 2022 às 20:08

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 20:08

SÃO PAULO - A tripulação de uma expedição submarina capturou imagens inéditas do Titanic, em resolução 8k. O vídeo mostra detalhes em alta resolução e com alto nível de cores, segundo a empresa OceanGate Expeditions.
Titanic
Imagem do Titanic capturada pela expedição OceanGate Crédito: OceanGate Expeditions / Reprodução de vídeo
"O detalhe incrível nas imagens de 8k ajudará nossa equipe de cientistas e arqueólogos marítimos a analisar a decadência do Titanic com mais precisão", diz Stockton Rush, presidente da organização. "Ainda mais notáveis são as cores fenomenais nesta filmagem."
Os pesquisadores esperam ainda que as imagens ajudem a determinar a taxa de deterioração do navio naufragado, já que as imagens capturadas podem ser comparadas ano a ano. "Estamos vendo novos detalhes nesta filmagem. Por exemplo, eu nunca tinha visto o nome do âncora, Noah Hingley & Sons Ltd., na âncora a bombordo", afirma Rory Golden, veterano mergulhador do Titanic.
O vídeo também pode ajudar cientistas a identificar espécies marítimas que são observadas no navio e ao seu redor. Além disso, arqueólogos também poderão documentar destroços e detritos com mais riqueza de detalhes. A OceanGate expeditions já planeja um mergulho para 2023, intitulado Expedição Titanic, que deve embarcar em maio do ano que vem.

CONFIRA VÍDEO EM 8K COM DETALHES DO TITANIC

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