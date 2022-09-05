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Portos

Novo presidente da Codesa promete porto de classe mundial e agilidade

Ilson Hulle participou nesta segunda-feira (5), ao lado do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, da assinatura do contrato de compra e venda da Codesa

Públicado em 

05 set 2022 às 13:38
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

O Ministro de Estado e Infraetrutura Marcelo Sampaio durante evento da assinatura de ordem de serviço para a desestatização da Codesa.
Ministro da Infraetrutura, Marcelo Sampaio, durante evento da assinatura da desestatização da Codesa. Crédito: Rodrigo Gavini
Representantes do governo federal e Quadra Capital assinaram nesta segunda-feira (5), no cais de Vitória, o contrato de compra e venda da Codesa. A cerimônia contou com a presença do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Na prática, o complexo portuário, que possui áreas e operações em Vitória, Vila Velha e Barra do Riacho, deixa de ser administrado pela estatal e passa para as mãos da iniciativa privada.
Ilson Hulle, executivo escolhido pela Quadra para assumir a presidência da Codesa, assinou o acordo em nome da Quadra, mas, por uma opção do comando da gestora, ele ainda não está falando abertamente sobre os rumos da companhia. Não deu nenhuma entrevista, mas, em seu discurso, deu algumas pistas sobre o que vem por aí.
"Vamos investir o que for necessário no porto e nos tornar referência mundial rapidamente. Vai ser um processo rápido", afirmou Hulle, o que agradou bastante os empresários do comércio exterior presentes no evento. O executivo também prometeu uma gestão aberta. "Seremos um porto aberto, principalmente para as comunidades ao nosso redor. Vamos ser eficientes e modernos, com muito respeito às comunidades e ao meio ambiente".
O consórcio FIP Shelf 119 Multiestratégia, gerido pela Quadra Capital, foi o vencedor do leilão realizado em 30 de março deste ano na Bolsa de Valores de São Paulo. Os investidores pagaram R$ 106 milhões à União Federal, proprietária da Codesa, e se comprometeram a aportar mais R$ 850 milhões na ampliação e na modernização dos complexos. O contrato é de 35 anos.
Ilson Hulle é muito conhecido no Estado. Atuou como diretor da Log-In, empresa que é dona do Terminal de Vila Velha, grande operadora de carga de terceiros que atua em Capuaba, dentro da área da Codesa. O executivo é um profundo conhecedor do complexo - de suas dificuldades e potencialidades.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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