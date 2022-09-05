Novo presidente da Codesa promete porto de classe mundial e agilidade

O consórcio FIP Shelf 119 Multiestratégia, gerido pela Quadra Capital, foi o vencedor do leilão realizado em 30 de março deste ano na Bolsa de Valores de São Paulo. Os investidores pagaram R$ 106 milhões à União Federal, proprietária da Codesa, e se comprometeram a aportar mais R$ 850 milhões na ampliação e na modernização dos complexos. O contrato é de 35 anos.
Ilson Hulle é muito conhecido no Estado. Atuou como diretor da Log-In, empresa que é dona do Terminal de Vila Velha, grande operadora de carga de terceiros que atua em Capuaba, dentro da área da Codesa. O executivo é um profundo conhecedor do complexo - de suas dificuldades e potencialidades.