Codesa privatizada: definido o nome do novo comandante do Porto

Ilson Hulle tem experiência no setor e é conhecido no Estado Crédito: Juan Ribeiro/Log-In Divulgação

Formado em Relações Internacionais pela UVV, Hulle é muito conhecido no Estado. Ele é diretor de Terminais da Log-In, empresa que é dona do Terminal de Vila Velha, grande operadora de carga de terceiros que atua em Capuaba, dentro da área da Codesa. O executivo, portanto, é um profundo conhecedor do complexo, de suas dificuldades e potencialidades.

O nome do executivo já foi divulgado para os funcionários da companhia e em breve deve ser anunciado oficialmente ao mercado. Os movimentos da Quadra, com o modelo do que ela pretende fazer da Codesa, devem ficar mais claros daqui para frente. A assinatura do contrato de concessão está marcada para 12 de setembro. Nesta terça-feira (23), está prevista a liquidação do leilão e a assinatura do contrato de venda e compra de ações. O cronograma é do BNDES, responsável pela concessão, e as datas podem sofrer alterações.