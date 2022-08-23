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Mudanças

Codesa privatizada: definido o nome do novo comandante do Porto

Transição entre a administração atual, pública, para a nova está em seus últimos dias. Definido o presidente, expectativa é de mais clareza do que virá por aí

Públicado em 

22 ago 2022 às 21:44
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Ilson Hulle é diretor de terminais da Log-In
Ilson Hulle tem experiência no setor e é conhecido no Estado Crédito: Juan Ribeiro/Log-In Divulgação
Ilson Hulle é o nome do próximo presidente da Codesa. Ele foi escolhido pela Quadra Capital, gestora que arrematou a Companhia Docas do Espírito Santo no leilão realizado em março, e terá o desafio de ser o primeiro presidente da empresa sob a gestão privada.
Formado em Relações Internacionais pela UVV, Hulle é muito conhecido no Estado. Ele é diretor de Terminais da Log-In, empresa que é dona do Terminal de Vila Velha, grande operadora de carga de terceiros que atua em Capuaba, dentro da área da Codesa. O executivo, portanto, é um profundo conhecedor do complexo, de suas dificuldades e potencialidades.
O nome do executivo já foi divulgado para os funcionários da companhia e em breve deve ser anunciado oficialmente ao mercado. Os movimentos da Quadra, com o modelo do que ela pretende fazer da Codesa, devem ficar mais claros daqui para frente. A assinatura do contrato de concessão está marcada para 12 de setembro. Nesta terça-feira (23), está prevista a liquidação do leilão e a assinatura do contrato de venda e compra de ações. O cronograma é do BNDES, responsável pela concessão, e as datas podem sofrer alterações.
O consórcio FIP Shelf 119 Multiestratégia, gerido pela Quadra, foi o vencedor do leilão realizado em 30 de março deste ano na Bolsa de Valores de São Paulo. Os investidores pagaram R$ 106 milhões à União Federal, proprietária da Codesa, e se comprometeram a aportar mais R$ 850 milhões na ampliação e na modernização dos portos de Vitória e Barra do Riacho. O contrato é de 35 anos.

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

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