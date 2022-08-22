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Infraestrutura

Privatização do Porto: transição na Codesa vai levar mais alguns dias

Originalmente a assinatura do contrato de concessão para a iniciativa privada seria nesta segunda-feira, mas o cronograma foi alterado pelo BNDES

Públicado em 

22 ago 2022 às 14:36
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Complexo Portuário de Vitória, Companhia Docas do Espirito Santo, (Codesa)
Área da Codesa em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
O cronograma original para a Quadra Capital finalmente assumir a Codesa (Companhia Docas do Espírito Santo) sofreu alterações e a transição vai levar mais alguns dias para acabar. A assinatura do contrato de concessão, que a princípio se daria nesta segunda-feira (22), foi remarcada para o dia 12 de setembro. Na prática, é o novo dia para o fundo de investimento Shelf Multiestratégia, da Quadra Capital, assumir de fato os complexos portuários de Vitória e Barra do Riacho.
O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), responsável pelo cronograma, não detalhou os motivos da alteração. Executivos que estão dentro da transição afirmam que os trabalhos seguem normalmente e que trata-se de uma mudança normal de cronograma, que não afetará em nada a privatização. De acordo com as datas divulgadas pelo BNDES, nesta terça-feira (23), está prevista a liquidação do leilão e a assinatura do contrato de venda e compra de ações.
O consórcio FIP Shelf 119 Multiestratégia foi o vencedor do leilão realizado em 30 de março deste ano na Bolsa de Valores de São Paulo. Os investidores pagaram R$ 106 milhões à União Federal, proprietária da Codesa, e se comprometeram a aportar mais R$ 850 milhões na ampliação e na modernização dos portos de Vitória e Barra do Riacho. O contrato é de 35 anos.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

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