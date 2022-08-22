Privatização do Porto: transição na Codesa vai levar mais alguns dias

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), responsável pelo cronograma, não detalhou os motivos da alteração. Executivos que estão dentro da transição afirmam que os trabalhos seguem normalmente e que trata-se de uma mudança normal de cronograma, que não afetará em nada a privatização. De acordo com as datas divulgadas pelo BNDES, nesta terça-feira (23), está prevista a liquidação do leilão e a assinatura do contrato de venda e compra de ações.