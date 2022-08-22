Privatização do Porto: transição na Codesa vai levar mais alguns dias

O cronograma original para a Quadra Capital finalmente assumir a Codesa
(Companhia Docas do Espírito Santo) sofreu alterações e a transição vai levar mais alguns dias para acabar. A assinatura do contrato de concessão, que a princípio se daria nesta segunda-feira (22), foi remarcada para o dia 12 de setembro. Na prática, é o novo dia para o fundo de investimento Shelf Multiestratégia, da Quadra Capital, assumir de fato os complexos portuários de Vitória e Barra do Riacho.
O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), responsável pelo cronograma, não detalhou os motivos da alteração. Executivos que estão dentro da transição afirmam que os trabalhos seguem normalmente e que trata-se de uma mudança normal de cronograma, que não afetará em nada a privatização. De acordo com as datas divulgadas pelo BNDES, nesta terça-feira (23), está prevista a liquidação do leilão e a assinatura do contrato de venda e compra de ações.
O consórcio FIP Shelf 119 Multiestratégia foi o vencedor do leilão realizado em 30 de março deste ano na Bolsa de Valores de São Paulo. Os investidores pagaram R$ 106 milhões à União Federal, proprietária da Codesa, e se comprometeram a aportar mais R$ 850 milhões na ampliação e na modernização dos portos de Vitória e Barra do Riacho. O contrato é de 35 anos.