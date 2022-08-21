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Tecnologia

Dersalis, startup capixaba, levanta capital para expansão no exterior

Empresa nascida em Vitória busca parceiro que abra portas lá fora e que agregue valor ao trabalho de pesquisa e desenvolvimento

Públicado em 

21 ago 2022 às 03:59
Abdo Filho

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Abdo Filho

Monitor de fadiga criado pela Dersalis
Monitor de fadiga criado pela Dersalis Crédito: Divulgação/Dersalis
Criada em 2015 por Pedro Guizardi e André Rocha, a Dersalis, nascida e criada em Vitória, está mirando voos mais altos. Até o final do ano a empresa quer colocar de pé uma rodada de captação de recursos e injetar o dinheiro na sua expansão para fora do Brasil - Estados Unidos e Europa. Os empreendedores capixabas desenvolveram soluções capazes de identificar fadiga e outros tipos de estresse, como o térmico, durante a jornada de trabalho. Informações muito relevantes e valiosas para a operação de qualquer empresa.
Companhias como Vale, Suzano, Shell, Raízen e outras gigantes da indústria já são clientes da Dersalis. A Shell, em maio, fechou um contrato de R$ 11 milhões para uso de inteligência artificial para prevenir eventos de risco humano. O fôlego no caixa foi fundamental para dar tranquilidade ao planejamento.
"Somos uma empresa que investe muito em pesquisa e desenvolvimento, o contrato com a Shell foi importante para termos fôlego para nos planejarmos. A empresa está com bons fundamentos, produtos e sabe onde quer chegar. Agora vamos ao mercado em busca de capital para nossa expansão para fora do Brasil. Temos uma solução que tem demanda em todo o planeta", argumenta Pedro Guizardi.
Mais do que recursos, os empreendedores capixabas buscam um parceiro que agregue na parte de pesquisa e desenvolvimento. "Somos uma empresa de biotecnologia, nosso negócio impacta na saúde, na vida das pessoas. Nem todos os investidores têm esta sensibilidade. Queremos um parceiro que traga know how e que entenda o que é trabalhar com ciência. Para o nosso negócio escalar, precisamos de muita pesquisa, isso pode levar tempo. O parceiro precisa entender isso, não é apenas uma questão de recursos".

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

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