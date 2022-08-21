Dersalis, startup capixaba, levanta capital para expansão no exterior

Monitor de fadiga criado pela Dersalis Crédito: Divulgação/Dersalis

Criada em 2015 por Pedro Guizardi e André Rocha, a Dersalis, nascida e criada em Vitória, está mirando voos mais altos. Até o final do ano a empresa quer colocar de pé uma rodada de captação de recursos e injetar o dinheiro na sua expansão para fora do Brasil - Estados Unidos e Europa. Os empreendedores capixabas desenvolveram soluções capazes de identificar fadiga e outros tipos de estresse, como o térmico, durante a jornada de trabalho. Informações muito relevantes e valiosas para a operação de qualquer empresa.

Companhias como Vale, Suzano, Shell, Raízen e outras gigantes da indústria já são clientes da Dersalis. A Shell, em maio, fechou um contrato de R$ 11 milhões para uso de inteligência artificial para prevenir eventos de risco humano. O fôlego no caixa foi fundamental para dar tranquilidade ao planejamento.

"Somos uma empresa que investe muito em pesquisa e desenvolvimento, o contrato com a Shell foi importante para termos fôlego para nos planejarmos. A empresa está com bons fundamentos, produtos e sabe onde quer chegar. Agora vamos ao mercado em busca de capital para nossa expansão para fora do Brasil. Temos uma solução que tem demanda em todo o planeta", argumenta Pedro Guizardi.