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Mercado imobiliário

Mais dois negócios no local mais tech do ES: hub e banco digital

O Banestes vai instalar seu hub de inovação e seu banco digital na Enseada do Suá. A região que fica entre a Nossa Senhora dos Navegantes e o mar está bem aquecida

Públicado em 

16 ago 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Imagens de drone da Praça do Papa na Enseada do Suá
Região da Enseada do Suá cada vez mais procurada por empresas de inovação Crédito: Luciney Araújo
O Banestes escolheu a região mais inovadora do Estado, o pedaço da Enseada do Suá que fica entre a avenida Nossa Senhora dos Navegantes e o mar (no entorno do Cais das Artes), para instalar seus dois negócios mais novos e inovadores: o BanesHub e o banco 100% digital (ainda sem nome). Ambos vão ficar instalados num mesmo espaço no conhecido prédio da Wine, na rua Manoel Feu Subtil, onde, além da Wine, funcionam outras startups importantes no cenário capixaba, caso da Aevo.
As antigas casas residenciais da região já foram praticamente todas ocupadas por empreendimentos empresariais, vários deles ligados à tecnologia. A ISH, referência dentro e fora do Brasil em segurança da informação, infraestrutura de TI e computação em nuvem, está instalada no local. O maior hub de inovação do Estado, o Base 27, também está por ali.
De olho nesta efervescência, várias empresas dos mais diversos segmentos estão procurando espaços na região, que passa por um boom imobiliário. Na visão de vários empresários, executivos e especialistas, o local já pode ser considerado um grande hub de inovação. O movimento é intenso o dia todo, encontrar vaga de estacionamento é um verdadeiro tormento.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

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Banestes Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Enseada do Suá Inovação Startup
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