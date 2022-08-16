Mais dois negócios no local mais tech do ES: hub e banco digital

As antigas casas residenciais da região já foram praticamente todas ocupadas por empreendimentos empresariais, vários deles ligados à tecnologia. A ISH, referência dentro e fora do Brasil em segurança da informação, infraestrutura de TI e computação em nuvem, está instalada no local. O maior hub de inovação do Estado, o Base 27, também está por ali.
De olho nesta efervescência, várias empresas dos mais diversos segmentos estão procurando espaços na região, que passa por um boom imobiliário. Na visão de vários empresários, executivos e especialistas, o local já pode ser considerado um grande hub de inovação. O movimento é intenso o dia todo, encontrar vaga de estacionamento é um verdadeiro tormento.