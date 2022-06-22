Maior hub de inovação do Espírito Santo sob nova direção

"Eu sou um voluntário, assim como todos os demais que iniciaram isso aqui. Deu muito certo, ainda bem, mas não cabe mais voluntariado. Todos que aqui estão precisam estar 100% focados na expansão e na melhoria do hub. São muitas as demandas e muitas as possibilidades, só um time focado e profissional para dar conta", explica Carvalho.

A nova presidente, que hoje é diretora de Inovação do Base, quer também um trabalho com dados, comunicação e educação. "Quero trabalhar muito com os dados, para mostrar o tamanho do trabalho que estamos fazendo e também para traçar as estratégias futuras. Para onde iremos caminhar? Isso ajuda nas nossas decisões e na nossa comunicação. A educação também será parte relevante".