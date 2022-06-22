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Expansão

Maior hub de inovação do Espírito Santo sob nova direção

Michele Janovik assume com o objetivo de profissionalizar o espaço e fazer o projeto crescer. Ela entra no lugar de Francisco Carvalho

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 17:04

Públicado em 

22 jun 2022 às 17:04
Abdo Filho

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Abdo Filho

Michele Janovik assume, no próximo domingo (26), a presidência do hub Base27, o maior do Espírito Santo. Ela entra no lugar de Francisco Carvalho, um dos idealizadores do projeto, que agora assume uma cadeira no conselho. A mudança mais relevante não está nos nomes, mas na profissionalização do hub.
"Eu sou um voluntário, assim como todos os demais que iniciaram isso aqui. Deu muito certo, ainda bem, mas não cabe mais voluntariado. Todos que aqui estão precisam estar 100% focados na expansão e na melhoria do hub. São muitas as demandas e muitas as possibilidades, só um time focado e profissional para dar conta", explica Carvalho.
Com mais de 50 startups conectadas, 50 mantenedores, mais de 30 parceiros e dez patrocinadores, o Base27, que começou a funcionar em junho de 2020, já apresenta bons resultados, mas é preciso ir além. "Temos condições de virar o maior hub do Brasil, foco é olhar para projetos que possam transformar. Os voluntários seguem sendo importantes, mas não na operação, chegou ao limite. Muitas empresas estão entrando, precisamos de dedicação exclusiva, o mercado exige", assinala Michele. O Area 9, que vai funcionar no Fonte Hub, dentro da Rede Gazeta, é um desses projetos. O espaço vai além da inovação, focando no desenvolvimento do negócio. Foi todo pensado para as necessidades de crescimento de uma startup.
A nova presidente, que hoje é diretora de Inovação do Base, quer também um trabalho com dados, comunicação e educação. "Quero trabalhar muito com os dados, para mostrar o tamanho do trabalho que estamos fazendo e também para traçar as estratégias futuras. Para onde iremos caminhar? Isso ajuda nas nossas decisões e na nossa comunicação. A educação também será parte relevante".
Michele Janovik, nova presidente do Base27
Michele Janovik, nova presidente do Base27 Crédito: Divulgação/Base27

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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