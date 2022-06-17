Fundo Soberano do ES: aporte de fundos privados em startups surpreende

Surpreendeu positivamente a entrada de capital privado nas primeiras startups selecionadas para receber recursos do Fundo Soberano do Estado. A TM3 Capital, gestora do Fundo de Investimento em Participação Funses 01 (que utiliza dinheiro do Fundo Soberano), assinou contrato com as três primeiras empresas para investimento direto
e fará um aporte de R$ 20 milhões. Os coinvestidores, todos privados, entraram com mais R$ 17,5 milhões.
O coinvestimento é basicamente montar um grupo de investidores, geralmente com um investidor líder, para um aporte em conjunto. Trata-se de uma prática comum em diversos setores e que ganhou muita força dentro do mercado de startups.
"Também estão entrando, é muito importante para dar impulso, afinal, tem um efeito multiplicador. O número é bastante relevante, são R$ 17,5 milhões, quase o dobro do aportado pelo Funses. Nos deixou bastante satisfeitos", assinalou Felipe Marcondes, Head de Venture Capital da TM3.