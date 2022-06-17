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Mercado de capitais

Fundo Soberano do ES: aporte de fundos privados em startups surpreende

Investidores particulares colocaram quase o mesmo volume de recursos injetado pelo fundo criado pelo governo estadual nas primeiras startups escolhidas

Publicado em 17 de Junho de 2022 às 04:30

Públicado em 

17 jun 2022 às 04:30
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Dinheiro - Gráfico - dolar - real
Crédito: Carlos Alberto
Surpreendeu positivamente a entrada de capital privado nas primeiras startups selecionadas para receber recursos do Fundo Soberano do Estado. A TM3 Capital, gestora do Fundo de Investimento em Participação Funses 01 (que utiliza dinheiro do Fundo Soberano), assinou contrato com as três primeiras empresas para investimento direto e fará um aporte de R$ 20 milhões. Os coinvestidores, todos privados, entraram com mais R$ 17,5 milhões.
O coinvestimento é basicamente montar um grupo de investidores, geralmente com um investidor líder, para um aporte em conjunto. Trata-se de uma prática comum em diversos setores e que ganhou muita força dentro do mercado de startups.
"Também estão entrando, é muito importante para dar impulso, afinal, tem um efeito multiplicador. O número é bastante relevante, são R$ 17,5 milhões, quase o dobro do aportado pelo Funses. Nos deixou bastante satisfeitos", assinalou Felipe Marcondes, Head de Venture Capital da TM3.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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