"Queremos crescimento exponencial", diz diretor-geral da Rede Gazeta

A Rede Gazeta sempre foi uma empresa inovadora, de vanguarda. Isso faz parte do nosso DNA, dos nossos 94 anos de história. Há algum tempo que o nosso negócio passa por um processo de transformação, independente das últimas crises. Todas as empresas precisam se renovar, buscar outras alternativas para crescimento - quer seja nos seus negócios principais, em negócios adjacentes ou mesmo em outros negócios. A ideia do hub, que está inserida no nosso programa de inovação, é que comecemos a desenvolver, trabalhar e buscar alternativas para garantir a sustentabilidade e o crescimento do nosso negócio. E o que crescimento que nós queremos é o crescimento exponencial. A indústria de mídia tradicional, que sempre foi o negócio principal da Gazeta, está num cenário de fragmentação, o número de competidores cresceu muito. Nosso programa de inovação busca negócios adjacentes, utilizando os ativos da nossa empresa, ou mesmo novos negócios, completamente fora da caixa. Contratamos uma empresa para nos ajudar a construir um modelo de governança e processos para desenvolver isso. O hub está dentro desse trabalho todo.