Banco digital do Banestes começa a funcionar em novembro

O banco 100% digital que o Banestes
está colocando de pé vai começar a operar em novembro. A ideia é fazer um piloto nos primeiros três meses, já que a plataforma de funcionamento será 100% digital, e abrir totalmente ao mercado em fevereiro do ano que vem. O nome e a marca do novo negócio da instituição estadual serão divulgados nos próximos dias.
"Vamos operar normalmente a partir de novembro, mas a entrada de clientes será controlada, para conseguirmos testar a nova plataforma e termos tempo para corrigir eventuais problemas. O foco do novo negócio são pessoas que hoje estão fora das instituições bancárias, o que chamamos de desbancarizados", explica José Amarildo Casagrande, presidente do Banestes.
"São clientes em potencial. Com o banco digital nós teremos muito mais facilidade para captá-los. Estamos abrindo uma nova frente de crescimento para o Banestes", afirma Casagrande.