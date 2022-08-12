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Mercado bancário

Banco digital do Banestes começa a funcionar em novembro

Intenção é captar pessoas que hoje estão fora do mercado bancário. O nome e a marca do novo negócio do Banestes serão divulgados em alguns dias

Públicado em 

12 ago 2022 às 16:32
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Banestes - ES
Crédito: Carlos Alberto
O banco 100% digital que o Banestes está colocando de pé vai começar a operar em novembro. A ideia é fazer um piloto nos primeiros três meses, já que a plataforma de funcionamento será 100% digital, e abrir totalmente ao mercado em fevereiro do ano que vem. O nome e a marca do novo negócio da instituição estadual serão divulgados nos próximos dias.
"Vamos operar normalmente a partir de novembro, mas a entrada de clientes será controlada, para conseguirmos testar a nova plataforma e termos tempo para corrigir eventuais problemas. O foco do novo negócio são pessoas que hoje estão fora das instituições bancárias, o que chamamos de desbancarizados", explica José Amarildo Casagrande, presidente do Banestes.
Além de trazer os desbancarizados, a intenção é se aproximar das fintechs e romper as fronteiras do Espírito Santo. Uma das estratégias do Banestes com a operação digital é trazer para a sua carteira clientes de fora do Estado. O banco está entrando forte na prestação de serviço para prefeituras e governos de fora do Espírito Santo, com a plataforma Pix da Arrecadação, que visa facilitar e agilizar o recebimento de tributos, taxas e demais contribuições. Com essa aproximação, o Banestes chega mais perto dos servidores e prestadores de serviço desses governos e prefeituras.
"São clientes em potencial. Com o banco digital nós teremos muito mais facilidade para captá-los. Estamos abrindo uma nova frente de crescimento para o Banestes", afirma Casagrande.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiário de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi repórter da CBN Vitória e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Política, Economia e Brasil & Mundo, já no processo de integração de todas as redações da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Produção e, em 2019, Editor-executivo.

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