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Norte do ES

Produção da WEG, em Linhares, está cada vez mais internacional

Multinacional ampliou o foco no mercado externo, principalmente Estados Unidos, e pretende vender para fora do Brasil 20% da produção linharense em 2022

Públicado em 

01 set 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Planta da Weg em Linhares, no Norte do Espírito Santo
Planta da Weg em Linhares, no Norte do Espírito Santo Crédito: Weg/Divulgação
Com 65 mil m2 de área construída, 2,7 mil funcionários e 10 milhões de motores produzidos por ano, a unidade da WEG em Linhares é a segunda maior do grupo no Brasil, atrás apenas da matriz, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Esta produção, até 2019, ficava praticamente toda no mercado brasileiro. Para 2022, a expectativa é de que 20% vá para o exterior, principalmente Estados Unidos.
A grande mudança foi quando, no final da década passada, a WEG transformou Motores Comerciais e Appliance (máquinas de pequeno porte com as mais diversas utilizações, principalmente em eletrodomésticos), foco da fábrica de Linhares, numa unidade de negócios. Antes, tudo ficava sob o guarda-chuva da unidade Motores Elétricos.
"O mercado de motores elétricos é gigantesco, quando transformamos motores comerciais e appliance em uma unidade de negócio, começamos a desenvolver mais alguns mercados, principalmente os Estados Unidos. Dobramos nosso time de vendas e a todo momento atualizamos a diversidade de produtos. Saímos de 3% de exportação e queremos chegar a 20% este ano", explicou o diretor de Motores Comerciais e Appliance da WEG, Julio Cesar Ramires.
Motores para compressor, ventilador e bombas de água são os mais exportados. Além de EUA, a América do Sul é um mercado relevante. "Não estamos abrindo mão do Brasil, estamos diversificando nossa clientela. Os Estados Unidos são o maior mercado do mundo, estar lá é fundamental para a nossa empresa".
Por conta de contratos já fechados pela WEG, os produtos fabricados no Estado são exportados por Santa Catarina.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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