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Mercado financeiro

Agência de classificação de risco Fitch eleva nota do Sicoob ES

No primeiro semestre de 2022, o Sicoob ES teve um resultado bruto de R$ 403 milhões, o maior de sua história. Bom desempenho foi determinante

Públicado em 

05 set 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Sede do Sicoob
Bons resultados e plano de médio prazo fizeram nota de crédito subir Crédito: Sicoob/Divulgação
A Fitch, uma das agências de classificação de risco mais respeitadas do mundo, elevou a nota de crédito de longo prazo do Sicoob ES de A+ para AA-. No curto prazo, a nota saiu de F1 para F1+. A análise inclui, além da Central, as sete cooperativas do Sicoob ES - Norte, Leste Capixaba, Coopermais, Sul-Serrano, Sul-Litorâneo, Sul e Credirochas.
"Ficamos satisfeitos em confirmar para a sociedade que somos uma instituição segura, sólida e confiável para a geração de negócios e renda. Queremos continuar a evoluir e proporcionar desenvolvimento econômico e social, inclusão e oportunidades”, ressalta Nailson Dalla Bernadina, diretor-executivo do Sicoob ES.
De acordo com o relatório da Fitch, a elevação da nota "é reflexo dos bons resultados da instituição, que tem altos índices de rentabilidade e capitalização, forte crescimento dos ativos, elevados investimentos realizados, sucesso do plano de expansão geográfica e diversificação de receitas, clientes e setores em médio prazo".
No primeiro semestre de 2022, o Sicoob ES teve um resultado bruto de R$ 403 milhões, o maior de sua história. No período, também chegou a 561 mil cooperados, R$ 14,1 bilhões em ativos, R$ 3 bilhões em patrimônio líquido e R$ 8,9 bilhões na carteira de crédito.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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