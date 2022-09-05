Agência de classificação de risco Fitch eleva nota do Sicoob ES

A Fitch, uma das agências de classificação de risco mais respeitadas do mundo, elevou a nota de crédito de longo prazo do Sicoob ES de A+ para AA-. No curto prazo, a nota saiu de F1 para F1+. A análise inclui, além da Central, as sete cooperativas do Sicoob ES - Norte, Leste Capixaba, Coopermais, Sul-Serrano, Sul-Litorâneo, Sul e Credirochas.
"Ficamos satisfeitos em confirmar para a sociedade que somos uma instituição segura, sólida e confiável para a geração de negócios e renda. Queremos continuar a evoluir e proporcionar desenvolvimento econômico e social, inclusão e oportunidades”, ressalta Nailson Dalla Bernadina, diretor-executivo do Sicoob ES.
De acordo com o relatório da Fitch, a elevação da nota "é reflexo dos bons resultados da instituição, que tem altos índices de rentabilidade e capitalização, forte crescimento dos ativos, elevados investimentos realizados, sucesso do plano de expansão geográfica e diversificação de receitas, clientes e setores em médio prazo".
No primeiro semestre de 2022, o Sicoob ES teve um resultado bruto de R$ 403 milhões, o maior de sua história. No período, também chegou a 561 mil cooperados, R$ 14,1 bilhões em ativos, R$ 3 bilhões em patrimônio líquido e R$ 8,9 bilhões na carteira de crédito.