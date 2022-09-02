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Economia

PIB do Espírito Santo encolhe 0,3% no segundo trimestre de 2022

Queda de 12,6% na produção da indústria extrativa puxou para baixo o resultado de toda a economia do Estado. No semestre, o avanço é de 3,8%

Públicado em 

02 set 2022 às 09:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Dinheiro - dolar - real
Crédito: Carlos Alberto
Depois de seguidas altas, o Produto Interno Bruto (PIB) capixaba encolheu 0,3% no segundo trimestre de 2022. A comparação é com os primeiros três meses do ano. No acumulado do ano, o crescimento é de 3,8%. O desempenho fraco de abril, maio e junho se deve ao resultado ruim da indústria extrativa (petróleo, gás e mineração principalmente), que registrou retração de 12,6%. Os dados são do Instituto Jones dos Santos Neves e foram divulgados um dia após o IBGE fornecer os números nacionais. 
De acordo com economistas da instituição, dois são os motivos para esta forte queda da indústria extrativa: falta de renovação dos campos de petróleo e gás - há algum tempo a produção vem encolhendo no Espírito Santo -, e a desvalorização dos preços internacionais do minério de ferro, provocada pelas dificuldades enfrentadas pela China. Embora tenham desaguado numa mesma retração, há algumas nuances por aqui. O minério de ferro caiu de preço, mas a produção de pelotas segue firme no Estado. No caso do petróleo e do gás, a queda é de produção.
Nas demais bases de comparação, a economia capixaba se manteve acima da média nacional, apresentando elevação de 4,5% no acumulado dos últimos quatro trimestres. Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o PIB do Estado avançou 3,5%.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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