PIB do Espírito Santo encolhe 0,3% no segundo trimestre de 2022

Depois de seguidas altas, o Produto Interno Bruto (PIB) capixaba encolheu 0,3% no segundo trimestre de 2022. A comparação é com os primeiros três meses do ano. No acumulado do ano, o crescimento é de 3,8%. O desempenho fraco de abril, maio e junho se deve ao resultado ruim da indústria extrativa (petróleo, gás e mineração principalmente), que registrou retração de 12,6%. Os dados são do Instituto Jones dos Santos Neves e foram divulgados um dia após o IBGE fornecer os números nacionais.

De acordo com economistas da instituição, dois são os motivos para esta forte queda da indústria extrativa: falta de renovação dos campos de petróleo e gás - há algum tempo a produção vem encolhendo no Espírito Santo -, e a desvalorização dos preços internacionais do minério de ferro, provocada pelas dificuldades enfrentadas pela China. Embora tenham desaguado numa mesma retração, há algumas nuances por aqui. O minério de ferro caiu de preço, mas a produção de pelotas segue firme no Estado. No caso do petróleo e do gás, a queda é de produção.