Vice de Casagrande vai convidar vice de Pazolini a entrar no PSB

Capitã Estéfane (de saia branca) participa da cerimônia do governo do Estado junto com a vice-governadora Jaqueline Moraes e Casagrande Crédito: Hélio Filho/Secom ES

A vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes, afirmou que vai convidar a vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane (Patriota), a ingressar no PSB, partido dela e do governador Renato Casagrande.

Nesta terça-feira (22), Estéfane foi convidada para participar de uma cerimônia promovida pelo governo do Estado, ao lado da própria Jaqueline e do governador. Indagada pela coluna se já havia convidado a capitã reformada da PM a entrar no PSB, a vice-governadora respondeu: "Ainda não, mas não hesitarei em convidá-la".

Em rota de colisão com o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), Capitã Estéfane foi uma das convidadas especiais do evento da Subsecretaria de Estado de Políticas sobre Drogas, que premiou 27 iniciativas no campo da política sobre o setor.

No site oficial do governo do Estado, a participação da vice-prefeita de Vitória foi citada, ao lado de Jaqueline Moraes. Segundo a coluna apurou, Capitã Estéfane foi convidada para o ato pela vice de Casagrande e pelo próprio governador. A vice do prefeito chegou a discursar no evento. "Respeitamos as mulheres", destacou Jaqueline.

AÇÕES SOBRE DROGAS

Os projetos sobre drogas foram contemplados pelos editais de Boas Práticas e de Reinserção Social e Produtiva promovidos pelo Programa Estadual de Ações Integradas sobre Drogas, a Rede Abraço. O Edital de Boas Práticas selecionou 21 projetos de prevenção ao uso de drogas ou de cuidados e tratamentos a pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Cada um dos contemplados receberá o prêmio de R$ 30 mil para viabilização ou fortalecimento da iniciativa, totalizando R$ 630 mil.