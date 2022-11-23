Vice de Casagrande vai convidar vice de Pazolini a entrar no PSB

A vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes, afirmou que vai convidar a vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane
(Patriota), a ingressar no PSB, partido dela e do governador Renato Casagrande.
Nesta terça-feira (22), Estéfane foi convidada para participar de uma cerimônia promovida pelo governo do Estado, ao lado da própria Jaqueline e do governador. Indagada pela coluna se já havia convidado a capitã reformada da PM a entrar no PSB, a vice-governadora respondeu: "Ainda não, mas não hesitarei em convidá-la".
Em rota de colisão com o prefeito Lorenzo Pazolini
(Republicanos), Capitã Estéfane
foi uma das convidadas especiais do evento da Subsecretaria de Estado de Políticas sobre Drogas, que premiou 27 iniciativas no campo da política sobre o setor.
No site oficial do governo do Estado, a participação da vice-prefeita de Vitória foi citada, ao lado de Jaqueline Moraes. Segundo a coluna apurou, Capitã Estéfane
foi convidada para o ato pela vice de Casagrande e pelo próprio governador. A vice do prefeito chegou a discursar no evento. "Respeitamos as mulheres", destacou Jaqueline.
Os projetos sobre drogas foram contemplados pelos editais de Boas Práticas e de Reinserção Social e Produtiva promovidos pelo Programa Estadual de Ações Integradas sobre Drogas, a Rede Abraço. O Edital de Boas Práticas selecionou 21 projetos de prevenção ao uso de drogas ou de cuidados e tratamentos a pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Cada um dos contemplados receberá o prêmio de R$ 30 mil para viabilização ou fortalecimento da iniciativa, totalizando R$ 630 mil.
Já o Edital de Reinserção Social e Produtiva visou ao chamamento público de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para celebração de parceria e execução de projetos de inserção no mercado de trabalho e fortalecimento da convivência social e comunitária de pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Cada um dos seis projetos selecionados receberá o valor de R$ 60 mil. O total da premiação será de R$ 360 mil.