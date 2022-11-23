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Leonel Ximenes

Vice de Casagrande vai convidar vice de Pazolini a entrar no PSB

Capitã Estéfane participou nesta terça de uma cerimônia promovida pelo governo do Estado

Públicado em 

23 nov 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Capitã Estéfane (de saia branca) participa da cerimônia do governo do Estado junto com a vice-governadora Jaqueline Moraes e Casagrande
Capitã Estéfane (de saia branca) participa da cerimônia do governo do Estado junto com a vice-governadora Jaqueline Moraes e Casagrande Crédito: Hélio Filho/Secom ES
A vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes, afirmou que vai convidar a vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane (Patriota), a ingressar no PSB, partido dela e do governador Renato Casagrande. 
Nesta terça-feira (22), Estéfane foi convidada para participar de uma cerimônia promovida pelo governo do Estado, ao lado da própria Jaqueline e do governador. Indagada pela coluna se já havia convidado a capitã reformada da PM a entrar no PSB, a vice-governadora respondeu: "Ainda não, mas não hesitarei em convidá-la".
Em rota de colisão com o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), Capitã Estéfane foi uma das convidadas especiais do evento da Subsecretaria de Estado de Políticas sobre Drogas, que premiou 27 iniciativas no campo da política sobre o setor.

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No site oficial do governo do Estado, a participação da vice-prefeita de Vitória foi citada, ao lado de Jaqueline Moraes. Segundo a coluna apurou, Capitã Estéfane foi convidada para o ato pela vice de Casagrande e pelo próprio governador. A vice do prefeito chegou a discursar no evento. "Respeitamos as mulheres", destacou Jaqueline.
Capitã Estéfane, a propósito, diz que está sendo boicotada na Prefeitura de Vitória por ter anunciado, no segundo turno, apoio à reeleição da Casagrande, o que, segundo ela, teria desagradado o prefeito da Capital.

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Em um dos episódios, a vice e Pazolini chegaram a disputar o microfone numa cerimônia da Prefeitura de Vitória no Parque Gruta da Onça, no Centro. O prefeito levou a melhor e não deixou a Capitã falar.

AÇÕES SOBRE DROGAS

Os projetos sobre drogas foram contemplados pelos editais de Boas Práticas e de Reinserção Social e Produtiva promovidos pelo Programa Estadual de Ações Integradas sobre Drogas, a Rede Abraço. O Edital de Boas Práticas selecionou 21 projetos de prevenção ao uso de drogas ou de cuidados e tratamentos a pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Cada um dos contemplados receberá o prêmio de R$ 30 mil para viabilização ou fortalecimento da iniciativa, totalizando R$ 630 mil.

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Já o Edital de Reinserção Social e Produtiva visou ao chamamento público de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para celebração de parceria e execução de projetos de inserção no mercado de trabalho e fortalecimento da convivência social e comunitária de pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Cada um dos seis projetos selecionados receberá o valor de R$ 60 mil. O total da premiação será de R$ 360 mil.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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