Megafusão à vista: 2° maior Sicoob do Brasil será capixaba

Agência do Sicoob no ES: gigante financeiro Crédito: Divulgação / Sicoob

O próximo dia 30 será decisivo para o cooperativismo capixaba e brasileiro. Nessa data será realizada a assembleia que vai votar a proposta de fusão de duas das sete cooperativas de crédito do Sistema Sicoob do Espírito Santo - o Sicoob Leste Capixaba e o Sicoob Norte.

OS NÚMEROS

Presente ao Pedra Azul Summit , encontro de lideranças promovido pela Rede Gazeta, Nailson Dalla Bernardina, diretor-executivo do Sicoob-ES, destaca que se a proposta de megafusão for aprovada, surgirá um gigante do cooperativismo de crédito no país: “As duas cooperativas juntas terão R$ 6 bilhões em ativos e cerca de 200 mil cooperados”.

ENTRE OS MAIORES

Além disso, de acordo com o executivo, o Sicoob resultante da união será o segundo maior do país e vai figurar também entre as cinco maiores cooperativas de crédito do Brasil. Vale lembrar que o Sistema Sicoob é um dos maiores grupos empresariais do Espírito Santo.

GIGANTE REGIONAL

O Sicoob Leste e o Sicoob Norte já é um gigante cuja capilaridade vai além dos limites do território capixaba: engloba a Serra, na Grande Vitória, os municípios do Norte e do Noroeste do ES e as cidades de Itabuna e Ilhéus, no Sul da Bahia.

ONDE SERÁ A SEDE?

O Sicoob Leste Capixaba tem sede em Linhares e o Norte, em São Gabriel da Palha. Na assembleia do dia 30, caso a proposta de fusão seja aprovada, os cooperados das duas entidades vão definir onde será a nova sede.

O BANCO CENTRAL DECIDE

Se houver a aprovação da união das duas cooperativas financeiras, o processo será enviado ao Banco Central, que terá prazo de até 90 dias para se manifestar sobre a fusão.

ENCONTRO DE LIDERANÇAS

Pedra Azul Summit reúne lideranças do mundo empresarial, político e autoridades. Estão presentes ao evento o superintendente da Polícia Federal no Estado, Eugênio Ricas, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, o desembargador Samuel Meira Brasil Jr. (presidente anterior do TRE-ES) e o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk.

AMIGOS À ESQUERDA

Quem está participando também do encontro é o deputado estadual João Coser (PT), que acaba de ser eleito. O petista tem mostrado grande afinidade com o deputado estadual eleito Tyago Hoffmann (PSB), fiel aliado do governador Casagrande (PSB).

VERGONHA LOCAL E NACIONAL

Na noite de sexta-feira (18), durante o programa Fim de Expediente (CBN), Luiz Gustavo Medina elogiou a Terceira Ponte e pediu a duplicação da BR 262, via de acesso à paradisíaca Pedra Azul.

RODOVIA DO ATRASO

Nós também, Medina, estamos pedindo essa duplicação há décadas. A rodovia é uma vergonha, perigosa e que tem o traçado de mais de 50 anos atrás.

A GENTE ERA FELIZ. E SABIA

O programa teve a participação dos cantores e compositores Toquinho e Ivan Lins, que neste sábado (19) fazem o show de encerramento do Pedra Azul Summit. Medina provocou a dupla: que água tinha no Brasil, nas décadas de 1950 e 1960, que nos legou monstros sagrados como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto e muitos outros?

SAUDADE DO BRASIL

Toquinho respondeu e deu um exemplo da importância histórica dessas grandes personalidades brasileiras para a música mundial. “João Gilberto foi um divisor de águas. A música brasileira se divide em antes e depois dele. Essa geração era privilegiada e fazia uma música privilegiada.”

ECONOMIA EM DEBATE

Neste sábado, o ex-governador Paulo Hartung, o economista-chefe do BTG Pactual, Mansueto Almeida, e a economista-chefe do Santander, Ana Paula Vescovi, debateram o panorama econômico do país.

RECORDAR É VIVER

Hartung identificou semelhanças entre os processos sucessórios de 1985 e o atual. Segundo ele, tanto a eleição de Tancredo Neves como a de Lula expressaram um sentimento comum: o mundo queria (e quer) consumir o Brasil.

POSSE “ANTECIPADA”