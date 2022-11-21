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Leonel Ximenes

Cade aprova megafusão de shoppings no ES, mas donos serão diferentes

Autarquia do Ministério da Justiça deu aval à operação que formou o maior conglomerado de shoppings do Brasil

Públicado em 

21 nov 2022 às 12:32
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Controladores do Shopping Vila Velha e do Boulevard Shopping estão em negociação para possível fusão
Shopping Vila Velha e do Boulevard Shopping: fusão dos controladores foi aprovada sem restrições  Crédito: Divulgação
O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou, sem restrições, a combinação de negócios entre brMalls e Aliansce Sonae, controladoras dos Shoppings Vila Velha e Boulevard, respectivamente.
A previsão de ambas as companhias, no entanto, é de que o processo de fusão seja finalizado  em janeiro de 2023, já que ainda há condições suspensivas sendo concluídas. Até lá, as duas empresas permanecerão atuando de forma independente.
A união das duas gigantes do setor formará o maior grupo de shoppings do Brasil, com cerca de R$ 12 bilhões em valor de mercado e operação de 69 unidades. São 13 mil lojas com aproximadamente 60 milhões de visitantes ao mês.
Para evitar que houvesse restrições impostas pelo Cade, segundo O Globo, a Aliansce Sonae se antecipou e se desfez de ativos que julgava serem “problemáticos” para a operação.

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O Boulevard Shopping de Vila Velha foi um desses ativos desfeitos pela administradora, que também vendeu suas participações no Boulevard Londrina Shopping (PR) e no Uberlândia Shopping (MG).
Portanto, apesar da aprovação da fusão,  aprovada pela autarquia do Ministério da Justiça na última sexta-feira (18), os dois shoppings de Vila Velha não serão controlados pela mesma administradora no ano que vem. O Boulevard foi vendido para uma empresa independente. O Shopping Vila Velha, por sua vez, será administrado pela Aliansce Sonae, até então seu concorrente.

FUSÃO APROVADA EM JUNHO PELOS CONTROLADORES

A fusão já havia sido aprovada pelos acionistas das duas administradoras de shoppings em junho. "Movimentos de união como este trazem ganhos para todos - clientes, parceiros, acionistas e consumidores", afirma uma nota assinada por Rafael Sales, CEO da Aliansce Sonae, e Ruy Kameyama, CEO da brMalls, e divulgada após as assembleias.

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A Aliansce precisou abrir o caixa para garantir a fusão, informa o portal Seu Dinheiro. A proposta aceita pela brMalls prevê que os acionistas receberão R$ 1,25 bilhão em dinheiro e 326.339.911 ações da Aliansce pelo negócio — o equivalente a uma relação de troca de um papel BRML3 para 0,3940 ALSO3.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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