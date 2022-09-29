Maior shopping do ES aumenta número de vagas especiais

O Shopping Vitória
terá, a partir desta quinta-feira (29), três vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). São duas vagas no subsolo (no Cinemark e no Acesso 1, próximo à Sapataria do Futuro) e uma externa, na entrada principal.
As três vagas estão localizadas estrategicamente perto das entradas do shopping. Os espaços são identificados com o símbolo mundial do TEA, a fita de quebra-cabeça multicolorido.
Ao utilizar as vagas, o acompanhante deve deixar no interior do veículo, de maneira visível, o cartão emitido pela Prefeitura de Vitória.
É previsto por lei que os autistas também têm o direito de utilizar as vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCD)
, já existentes no Shopping Vitória. No entanto, o TEA não é uma deficiência identificável visualmente, e algumas famílias acabam passando por situações de constrangimento ao tentar estacionar.
A iniciativa é resultado do trabalho de responsabilidade social desenvolvido pelo Instituto Américo Buaiz (IAB) em parceria com o Shopping Vitória. O objetivo é promover a inclusão e a acessibilidade.
“O autismo não tem cara, o que faz com que, muitas vezes, esse público viva sob o manto da invisibilidade. É isso que não queremos mais. Nosso trabalho é também divulgar, promover e dar atenção a esta causa, que é uma realidade crescente”, explica Paula Martins, gerente executiva do IAB.