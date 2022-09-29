Maior shopping do ES aumenta número de vagas especiais

Uma das três vagas exclusivas para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) no Shopping Vitória Crédito: Divulgação/SV

Shopping Vitória terá, a partir desta quinta-feira (29), três vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). São duas vagas no subsolo (no Cinemark e no Acesso 1, próximo à Sapataria do Futuro) e uma externa, na entrada principal.

As três vagas estão localizadas estrategicamente perto das entradas do shopping. Os espaços são identificados com o símbolo mundial do TEA, a fita de quebra-cabeça multicolorido.

Ao utilizar as vagas, o acompanhante deve deixar no interior do veículo, de maneira visível, o cartão emitido pela Prefeitura de Vitória.

É previsto por lei que os autistas também têm o direito de utilizar as vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCD) , já existentes no Shopping Vitória. No entanto, o TEA não é uma deficiência identificável visualmente, e algumas famílias acabam passando por situações de constrangimento ao tentar estacionar.

A iniciativa é resultado do trabalho de responsabilidade social desenvolvido pelo Instituto Américo Buaiz (IAB) em parceria com o Shopping Vitória. O objetivo é promover a inclusão e a acessibilidade.