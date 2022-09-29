Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Maior shopping do ES aumenta número de vagas especiais

Os espaços, que serão inaugurados nesta quinta (29), estão próximos das entradas do centro comercial

Públicado em 

29 set 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Uma das três vagas exclusivas para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) no Shopping Vitória
Uma das três vagas exclusivas para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) no Shopping Vitória Crédito: Divulgação/SV
O Shopping Vitória terá, a partir desta quinta-feira (29), três vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). São duas vagas no subsolo (no Cinemark e no Acesso 1, próximo à Sapataria do Futuro) e uma externa, na entrada principal.
As três vagas estão localizadas estrategicamente perto das entradas do shopping. Os espaços são identificados com o símbolo mundial do TEA, a fita de quebra-cabeça multicolorido.

Veja Também

ES terá novo shopping com investimento de mais de R$ 250 milhões

Ao utilizar as vagas, o acompanhante deve deixar no interior do veículo, de maneira visível, o cartão emitido pela Prefeitura de Vitória.
É previsto por lei que os autistas também têm o direito de utilizar as vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCD), já existentes no Shopping Vitória. No entanto, o TEA não é uma deficiência identificável visualmente, e algumas famílias acabam passando por situações de constrangimento ao tentar estacionar.

Veja Também

Meganegócio fechado: 2 grandes shoppings de Vila Velha terão o mesmo dono

Shopping Vitória desativa duas salas de cinema e instala megarrestaurante

A iniciativa é resultado do trabalho de responsabilidade social desenvolvido pelo Instituto Américo Buaiz (IAB) em parceria com o Shopping Vitória. O objetivo é promover a inclusão e a acessibilidade.
“O autismo não tem cara, o que faz com que, muitas vezes, esse público viva sob o manto da invisibilidade. É isso que não queremos mais. Nosso trabalho é também divulgar, promover e dar atenção a esta causa, que é uma realidade crescente”, explica Paula Martins, gerente executiva do IAB.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

'O autismo é luta e vitória diárias', diz mãe que criou página sobre o tema

ANS amplia cobertura para tratamento de autismo e outros transtornos

Câmara aprova inclusão do símbolo de autismo em placas de prioridade

Por que o autismo em meninas é menos comum?

Autismo: pais e irmãos têm papel decisivo no tratamento da criança

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

autismo Shopping Vitória Comércio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados