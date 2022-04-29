Meganegócio fechado: 2 grandes shoppings de Vila Velha terão o mesmo dono

Shopping Vila Velha e Boulevard Shopping: ex-concorrentes agora farão parte do mesmo grupo empresarial Crédito: Divulgação

Os dois maiores shoppings de Vila Velha vão ter o mesmo controlador. Segundo o colunista Lauro Jardim, de O Globo, os grupos Aliansce Sonae, responsável pela administração do Boulevard Shopping, e a BR Malls, controladora do Shopping Vila Velha, fecharam um acordo para unir as duas empresas.

A fusão foi definida após cinco meses de intensas (e tensas) negociações entre os dois gigantes do setor. Segundo Jardim, a negociação foi concluída nesta madrugada e será anunciada nesta sexta (29) com a recomendação do conselho da BR Malls para que a proposta feita pela Aliansce seja aceita.

A megaempresa que resultará desta transação será líder do setor de shoppings na América Latina com vendas acima de R$ 38 bilhões por ano e mais de 60 shoppings espalhados pelo Brasil , ainda de acordo com o colunista.

Segundo Jardim apurou, o negócio envolve um desembolso de R$ 1,25 bilhão em dinheiro e 55,2% na relação de troca da empresa combinada para os acionistas de BR Malls.

O pagamento será realizado à vista, em parcela única, em até cinco dias úteis contados da data da consumação da operação.

Coluna Leonel Ximenes teve acesso a um comunicado interno assinado por Rafael Sales, CEO da Also (Aliansce Sonae). Na mensagem, o executivo comemora o fechamento do negócio milionário.

“Este é um dia histórico. A combinação da Aliansce Sonae com a BR Malls foi definida e a conclusão da operação ocorrerá após a aprovação dos acionistas de ambos os lados, em assembleias que devem acontecer em junho”, diz Sales.