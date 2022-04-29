Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Meganegócio fechado: 2 grandes shoppings de Vila Velha terão o mesmo dono

Novo grupo que surgirá do acordo será líder do setor em toda a América Latina

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 10:32

Públicado em 

29 abr 2022 às 10:32
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Controladores do Shopping Vila Velha e do Boulevard Shopping estão em negociação para possível fusão
 Shopping Vila Velha e Boulevard Shopping: ex-concorrentes agora farão parte do mesmo grupo empresarial Crédito: Divulgação
Os dois maiores shoppings de Vila Velha vão ter o mesmo controlador. Segundo o colunista Lauro Jardim, de O Globo, os grupos Aliansce Sonae, responsável pela administração do Boulevard Shopping, e a BR Malls, controladora do Shopping Vila Velha, fecharam um acordo para unir as duas empresas.
A fusão foi definida após cinco meses de intensas (e tensas) negociações entre os dois gigantes do setor. Segundo Jardim, a negociação foi concluída nesta madrugada e será anunciada nesta sexta (29) com a recomendação do conselho da BR Malls para que a proposta feita pela Aliansce seja aceita.
A megaempresa que resultará desta transação será líder do setor de shoppings na América Latina com vendas acima de R$ 38 bilhões por ano e mais de 60 shoppings espalhados pelo Brasil, ainda de acordo com o colunista.

Veja Também

Dois grandes shoppings de Vila Velha poderão ter mesmo dono

Segundo Jardim apurou, o negócio envolve um desembolso de R$ 1,25 bilhão em dinheiro e 55,2% na relação de troca da empresa combinada para os acionistas de BR Malls.
O pagamento será realizado à vista, em parcela única, em até cinco dias úteis contados da data da consumação da operação.
Coluna Leonel Ximenes teve acesso a um comunicado interno assinado por Rafael Sales, CEO da Also (Aliansce Sonae). Na mensagem, o executivo comemora o fechamento do negócio milionário.

Veja Também

Aeroporto de Vitória terá shopping, centro de convenções e parque urbano

Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "shopping center"

“Este é um dia histórico. A combinação da Aliansce Sonae com a BR Malls foi definida e a conclusão da operação ocorrerá após a aprovação dos acionistas de ambos os lados, em assembleias que devem acontecer em junho”, diz Sales.
“Tudo indica que a Also terá ascendência na gestão do novo portfólio de shoppings. Ainda deverá ser levado ao Cade a eventual necessidade de se desfazerem de ativos em cidades onde a concorrência poderá representar desequilíbrio concorrencial”, complementa uma fonte do setor ouvida pela coluna.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Compra do Twitter por Elon Musk é muito mais que um negócio bilionário

Salão do Imóvel 2022: descontos e até iPhone para quem comprar apartamento

Jeff Bezos questiona influência da China no Twitter após compra por Musk

Elon Musk compra Twitter por US$ 44 bilhões

É oficial! Ronaldo assina o contrato e confirma compra da SAF do Cruzeiro

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Vila Velha Negócios
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados