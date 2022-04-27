Aeroporto de Vitória terá shopping, centro de convenções e parque urbano

Projeto de área central do sítio do Aeroporto de Vitória tem conceito de minicidade Crédito: Zurich Airport/Divulgação

A concessionária do Aeroporto de Vitória tem planos de construir uma verdadeira cidade nos terrenos vazios que fazem parte da área do terminal. Além de shopping center, centro de convenção e hotéis, a proposta é instalar campi de faculdades, unidades de escolas, parque urbano com lago, atacarejo, hospital, área de esportes e pontos gastronômicos com bares e restaurantes.

A proposta é desenvolver nos próximos anos o plano imobiliário para esses espaços ociosos em volta do Eurico Aguiar Salles. A exploração pelo mercado da construção civil já era cogitada, conforme já mostrou A Gazeta

Estão previstos ainda para a região empreendimentos como escola, arena multiuso, igrejas e escritórios. O anúncio do plano foi feito nesta quarta-feira (27) pela Zurich Airport, concessionária suíça que administra o terminal. A coletiva contou com a participação do CEO na América Latina, Tobias Markert, e de Ricardo Gesse, CEO no Brasil.

Um dos destaques deve ser uma rua gastronômica, que será construída no entorno do terminal com vários bares e restaurantes. "A gente quer fazer um novo Triângulo das Bermudas aqui", comentou Ricardo Gesse em referência a região na Praia do Canto onde existe um polo gastronômico.

O executivo afirmou que o objetivo é fazer do aeroporto um empreendimento que possa gerar fluxo constante de pessoas em todos os dias e horários, explorando várias vocações.

Ricardo Gesse apresentou a proposta de desenvolvimento imobiliário para a área do aeroporto Crédito: Geraldo Campos Jr

Hoje, a área total do Aeroporto de Vitória tem mais de 1 milhão de metros quadrados, ocupando 20% do território da capital do Espírito Santo . É a última grande área disponível para desenvolvimento imobiliário em Vitória

O plano de desenvolvimento da Zurich para Vitória é inspirado em práticas da concessionária em outros terminais que ela administra pelo mundo, segundo Tobias Markert, CEO do grupo na América Latina.

A empresa construiu um "boulevard comercial" na frente do recém-inaugurado Aeroporto de Florianópolis , por exemplo, e uma mini cidade em formato de círculo nas imediações do Aeroporto de Zurique, na Suíça. Em Belo Horizonte , onde a Zurich tem participação na concessão, está em desenvolvimento o conceito de aeroporto-indústria.

CINCO ZONAS DE DESENVOLVIMENTO

A concessionária dividiu as áreas ociosas - e possíveis de serem ocupadas comercialmente, considerando as limitações impostas pelo tráfego aéreo - em cinco zonas no entorno do sítio aeroportuário. São elas:

Varejo - área que margeia a Avenida Fernando Ferrari e que será destinada a empreendimentos varejistas, como a Leroy Merlin, já instalada no local. Para o local, há projetos avançados para implantação de um atacadista e um posto de combustível;

- área que margeia a Avenida Fernando Ferrari e que será destinada a empreendimentos varejistas, como a Leroy Merlin, já instalada no local. Para o local, há projetos avançados para implantação de um atacadista e um posto de combustível; Logística - área na região da Rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi, onde poderão ser abrigadas companhias de logóstica e prestadoras de serviços de carga aérea;

- área na região da Rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi, onde poderão ser abrigadas companhias de logóstica e prestadoras de serviços de carga aérea; Serviço - loteamento já existente próximo ao estacionamento do terminal, na Avenida Adalberto Simão Nader, que será destinado a ser uma cidade do automóvel, com centro de revenda e serviços automotivos e com as marcas premium que atuam na cidade. Também tem potencial para receber um hospital de referência;

loteamento já existente próximo ao estacionamento do terminal, na Avenida Adalberto Simão Nader, que será destinado a ser uma cidade do automóvel, com centro de revenda e serviços automotivos e com as marcas premium que atuam na cidade. Também tem potencial para receber um hospital de referência; Desenvolvimento imobiliário - área no cruzamento da Avenida Dante Michelini com a Rodovia Norte Sul, no início de Jardim Camburi, que poderá abrigar projetos imobiliários;

- área no cruzamento da Avenida Dante Michelini com a Rodovia Norte Sul, no início de Jardim Camburi, que poderá abrigar projetos imobiliários; Área central - uma verdadeira mini cidade entre o terminal e a Avenida Dante Michelini que poderá abrigar bares, restaurantes, shopping, parque urbano, centro de convenções e instituições de ensino.

"Temos as partes de logística e de varejo muito bem encaminhadas, e temos agora o desenvolvimento da área central, que estamos apresentando agora e que é um pouco mais trabalhoso. Isso porque são vários elementos que se conectam, precisa de um investimento alto para se fazer", explicou Ricardo Gesse.

Área do aeroporto pode ganhar uma minicidade Crédito: Geraldo Campos Jr

O planejamento consiste no que poderá ser desenvolvido na região do aeroporto nos próximos anos. O efetivo desenvolvimento, no entanto, depende da adesão de investidores à proposta. Segundo Ricardo Gesse, a Zurich já tem feito conversas sistemáticas com potenciais investidores.

O executivo não detalhou quais investimentos estão mais perto de serem confirmados, mas ponderou que toda a proposta feita pelo aeroporto é baseada na demanda.

"A gente já está conversando com diversos investidores. Fizemos vários estudos para entender o potencial dessas múltiplas regiões, definimos as vocações para região e, a partir disso, faz um 'approach' sistemático no mercado para procurar investidores e para testar nossas ideias" Ricardo Gesse - CEO da Zurich Brasil

PRAZO DE CONCLUSÃO

Com o plano de desenvolvimento em mãos, a expectativa é que essas novas áreas - sobretudo a central, que prevê a mini cidade - estejam prontas num prazo entre cinco e oito anos.

Ricardo Gesse explicou que primeiro será preciso validar o conceito junto a investidores, confirmando os empreendimentos e fazendo a engenharia financeira para viabilizar a construção, e a partir de então iniciar os projetos e o processo de licenciamento ambiental. Só após isso iniciaria a construção.

NOVAS LOJAS DENTRO DO AEROPORTO

Além do desenvolvimento de negócios na área externa do aeroporto, a concessionária também prevê que dentro do terminal novas lojas sejam abertas em breve. A expectativa é que a ocupação de espaços internos se aproxime de 100% até o fim deste ano,

Estão previstas a abertura de duas unidades da cervejaria Heineken (uma no saguão e outra na sala de embarque), uma unidade do Subway, uma nova cafeteria Delta Expresso, Forneria Ouro Preto e H Vegan.

AEROPORTO TEM NOVA MARCA