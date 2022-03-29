Aeroporto de Vitória é eleito o terceiro melhor do Brasil

O Aeroporto de Vitória conquistou a terceira posição do ranking dos melhores aeroportos do país, na premiação mais importante do setor no Brasil. A pesquisa promovida pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), por meio do Ministério da Infraestrutura (MInfra), avaliou os 20 principais aeroportos durante o ano de 2021.

Administrado pela Zurich Airport Brasil desde janeiro de 2020, o aeroporto subiu quatro posições na pesquisa em relação a sua última edição. No resultado divulgado em 2021, o aeroporto do Espírito Santo havia ficado na sétima posição, com nota 4,45. Ao longo de todo o ano de 2021, alcançou a nota média de 4,59, em uma escala que vai de 1 a 5, subindo para o terceiro lugar da lista.

Fachada do Aeroporto de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros / Arquivo

O Aeroporto Internacional de Florianópolis foi eleito pela segunda vez consecutiva o melhor aeroporto do país. O terminal da capital catarinense obteve a maior média de satisfação geral dos passageiros entre os 20 aeroportos pesquisados ao longo de todo o ano de 2021, alcançando a nota 4,72.

A cerimônia de premiação “Aviação + Brasil 2022” aconteceu nesta segunda-feira (28), em Brasília, e reconheceu os aeroportos que se destacaram na qualidade dos serviços prestados aos passageiros, de acordo com a pesquisa de satisfação. Ao todo, 44.588 usuários foram ouvidos.