Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova diretoria

Júlio Castiglioni deixa a Codesa e Bruno Fardin será o novo presidente

Segundo decisão do Ministério da Infraestrutura, Raquel de Moura vai atuar na Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento, antes ocupada por Fardin
Julia Barcelos

Julia Barcelos

Publicado em 

20 abr 2022 às 11:26

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 11:26

O diretor-presidente da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), Julio Castiglioni, e o diretor de Operações e Infraestrutura, João Augusto da Cunhalima, apresentaram ao Ministério da Infraestrutura (MInfra) o pedido de exoneração de seus respectivos cargos. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (20) no site da empresa.
Após o anúncio da exoneração, o Ministério da Infraestrutura indicou Bruno Fardin para ocupar a função de diretor-presidente e para responder, interinamente, pela Diretoria de Operações e Infraestrutura, deixada por Cunhalima.
Segundo o comunicado, os executivos, que iniciaram sua gestão em 2019, desligaram-se da corporação após conduzi-la ao primeiro leilão de desestatização de uma autoridade portuária no Brasil, fato ocorrido no último dia 30 de março.
Julio Castiglioni é diretor-presidente da Codesa
Julio Castiglioni, ex-diretor-presidente da Codesa. Crédito: Codesa/Divulgação
A nota diz que para a privatização da Codesa fosse possível, ao longo dos três últimos anos, operou-se um profundo choque de gestão. O texto ainda diz que houve recordes de movimentação de cargas e de receita, após as mudanças na administração, além da inauguração de obras, avanços em compliance e racionalização do custeio da companhia.
A nota ainda afirma que a gestão interrompeu uma série histórica de déficits ocorridos até 2018 e que a reconquista da credibilidade da Codesa teve seu ponto máximo no resultado da sua venda.
Para ocupar o lugar de Bruno Fardin, que até então estava na Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento, o Ministério indicou Raquel de Moura Barbosa Guimarães, que teve atuação destacada no desenvolvimento de novos negócios e nos estudos de benchmarking para a modelagem da concessão do Porto de Vitória.
A confirmação da nomeação dos novos diretores indicados compete ao Conselho de Administração da Codesa.

Veja Também

Codesa é 1ª privatização portuária do país; entenda em 5 pontos o que muda

A pergunta que não foi feita sobre a privatização da Codesa

Concessão da Codesa é primeiro passo para transformar logística do ES e do Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Codesa espírito santo Privatização Ministério da Infraestrutura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados