Júlio Castiglioni deixa a Codesa e Bruno Fardin será o novo presidente

O diretor-presidente da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa ), Julio Castiglioni, e o diretor de Operações e Infraestrutura, João Augusto da Cunhalima, apresentaram ao Ministério da Infraestrutura (MInfra) o pedido de exoneração de seus respectivos cargos. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (20) no site da empresa.

Após o anúncio da exoneração, o Ministério da Infraestrutura indicou Bruno Fardin para ocupar a função de diretor-presidente e para responder, interinamente, pela Diretoria de Operações e Infraestrutura, deixada por Cunhalima.

Julio Castiglioni, ex-diretor-presidente da Codesa. Crédito: Codesa/Divulgação

A nota diz que para a privatização da Codesa fosse possível, ao longo dos três últimos anos, operou-se um profundo choque de gestão. O texto ainda diz que houve recordes de movimentação de cargas e de receita, após as mudanças na administração, além da inauguração de obras, avanços em compliance e racionalização do custeio da companhia.

A nota ainda afirma que a gestão interrompeu uma série histórica de déficits ocorridos até 2018 e que a reconquista da credibilidade da Codesa teve seu ponto máximo no resultado da sua venda.

Para ocupar o lugar de Bruno Fardin, que até então estava na Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento, o Ministério indicou Raquel de Moura Barbosa Guimarães, que teve atuação destacada no desenvolvimento de novos negócios e nos estudos de benchmarking para a modelagem da concessão do Porto de Vitória