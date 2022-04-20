Saque de R$ 1 mil do FGTS: veja três dicas para usar bem o dinheiro

Com a liberação do saque extraordinário do FGTS, que começa nesta quarta-feira (20), muitos brasileiros terão em mãos um dinheiro extra, o que é sempre bem-vindo. Porém, a inflação fará com que os R$ 1 mil disponíveis tenham um impacto bem menor na vida das famílias neste ano do que teve em 2020, última vez em que o recurso foi liberado.
Só nos últimos 12 meses, a inflação na Grande Vitória foi superior a 12%. Por isso, os R$ 1 mil hoje compram bem menos do que os R$ 1.045 liberados pelo presidente Jair Bolsonaro em abril de 2020, no início da pandemia. Levantamento feito por A Gazeta mostra que, no caso de alguns itens, a quantidade de produto que dá para comprar atualmente é a metade do que há dois anos.
Pensando nisso, a reportagem ouviu especialistas para saber o que fazer com o dinheiro. As dicas você confere no vídeo acima.
VEJA O CALENDÁRIO DE SAQUE DO FGTS 2022
- Mês de nascimento - Data de depósito
- Janeiro - 20 de abril (quarta)
- Fevereiro - 30 de abril (sábado)
- Março - 4 de maio (quarta)
- Abril - 11 de maio (quarta)
- Maio - 14 de maio (sábado)
- Junho - 18 de maio (quarta)
- Julho - 21 de maio (sábado)
- Agosto - 25 de maio (quarta)
- Setembro - 28 de maio (sábado)
- Outubro - 1º de junho (quarta)
- Novembro - 8 de junho (quarta)
- Dezembro - 15 de junho (quarta)