Saque do FGTS começa nesta quarta (20): saiba o que dá para comprar com R$ 1 mil

Cesta básica

Em 2020, com o litro da gasolina a R$ 3,93 em média no Espírito Santo, era possível encher o tanque de um HB20 pelo menos cinco vezes com os R$ 1.045 do FGTS. Com o R$ 1 mil atual, e o preço do combustível a R$ 7,25 o litro, só vai dar para abastecer pouco mais de duas vezes.



A botija custa atualmente R$ 115 em média, o que significa que o saque do FGTS poderia pagar oito delas. Em 2020, dava para adquirir 15.



O pacote de 5kg de arroz custava R$ 14 em 2020 e agora está sendo vendido a mais de R$ 17. Assim, este ano, com os R$ 1 mil do FGTS dá para comprar 55 pacotes, mas no início da pandemia permitia adquirir 72 embalagens de 5kg.



A R$ 9,29, no preço atual, o FGTS permite comprar 107 litros do óleo de soja. Há dois anos, dava para comprar mais que o dobro, 247 unidades.



Quem pensa em usar o dinheiro do FGTS para bancar um churrasco, pode ter que rever os planos. Atualmente, o quilo da picanha está próximo de R$ 100. Logo, com R$ 1 mil, dá para comprar 10 kg. Em 2020, seria possível adquirir 23 kg, mais que o dobro.



Ainda no tema do churrasco, a garrafa de 600ml de cerveja também subiu de preço. Então, atualmente, seria possível comprar 143 delas, bem menos que as 202 garrafas de 2020.

