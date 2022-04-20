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Inflação Alta

Saque do FGTS começa nesta quarta (20): saiba o que dá para comprar com R$ 1 mil

Recurso começa a ser liberado nesta quarta-feira (20). Contudo, inflação corroeu poder de compra das famílias

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 02:00

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

20 abr 2022 às 02:00
Com a liberação do saque extraordinário do FGTS, que começa nesta quarta-feira (20), muitos brasileiros terão em mãos um dinheiro extra, o que é sempre bem-vindo. Porém, a inflação fará com que os R$ 1 mil disponíveis tenham um impacto bem menor na vida das famílias neste ano do que teve em 2020, última vez em que o recurso foi liberado.
Só nos últimos 12 meses, a inflação na Grande Vitória foi superior a 12%. Por isso, os R$ 1 mil hoje compram bem menos do que os R$ 1.045 liberados pelo presidente Jair Bolsonaro em abril de 2020, no início da pandemia. Levantamento feito por A Gazeta mostra que, no caso de alguns itens, a quantidade de produto que dá para comprar atualmente é a metade do que há dois anos.
É o caso da gasolina. Em 2020, com o litro do combustível a R$ 3,93, em média, era possível encher o tanque de um carro popular cerca de cinco vezes. Neste ano, com o dinheiro do saque do FGTS, só dará para encher pouco mais de dois tanques. Segundo a ANP, o preço médio atual da gasolina é de R$ 7,25.

VEJA ABAIXO UMA COMPARAÇÃO

Cesta básica

Em 2020, com o litro da gasolina a R$ 3,93 em média no Espírito Santo, era possível encher o tanque de um HB20 pelo menos cinco vezes com os R$ 1.045 do FGTS. Com o R$ 1 mil atual, e o preço do combustível a R$ 7,25 o litro, só vai dar para abastecer pouco mais de duas vezes.
A botija custa atualmente R$ 115 em média, o que significa que o saque do FGTS poderia pagar oito delas. Em 2020, dava para adquirir 15.
O pacote de 5kg de arroz custava R$ 14 em 2020 e agora está sendo vendido a mais de R$ 17. Assim, este ano, com os R$ 1 mil do FGTS dá para comprar 55 pacotes, mas no início da pandemia permitia adquirir 72 embalagens de 5kg.
A R$ 9,29, no preço atual, o FGTS permite comprar 107 litros do óleo de soja. Há dois anos, dava para comprar mais que o dobro, 247 unidades.
Quem pensa em usar o dinheiro do FGTS para bancar um churrasco, pode ter que rever os planos. Atualmente, o quilo da picanha está próximo de R$ 100. Logo, com R$ 1 mil, dá para comprar 10 kg. Em 2020, seria possível adquirir 23 kg, mais que o dobro.
Ainda no tema do churrasco, a garrafa de 600ml  de cerveja também subiu de preço. Então, atualmente, seria possível comprar 143 delas, bem menos que as 202 garrafas de 2020.
Segundo o Dieese, a Cesta básica na Grande Vitória custava R$ 686 em março deste ano. O saque do FGTS permitira comprar apenas uma (e sobraria R$ 317). Em 2020, com a cesta custando R$ 504, os R$ 1.045 autorizados na época possibilitavam que as famílias adquirissem pelo menos duas.
Saque do FGTS começa nesta quarta (20): saiba o que dá para comprar com R$ 1 mil

VEJA O CALENDÁRIO DE SAQUE DO FGTS 2022

  • Mês de nascimento - Data de depósito

  • Janeiro - 20 de abril (quarta)
  • Fevereiro - 30 de abril (sábado)
  • Março - 4 de maio (quarta)
  • Abril - 11 de maio (quarta)
  • Maio - 14 de maio (sábado)
  • Junho - 18 de maio (quarta)
  • Julho - 21 de maio (sábado)
  • Agosto - 25 de maio (quarta)
  • Setembro - 28 de maio (sábado)
  • Outubro - 1º de junho (quarta)
  • Novembro - 8 de junho (quarta)
  • Dezembro - 15 de junho (quarta)

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