Inflação acelera e eleva custo de vida em 1,5% na Grande Vitória em março

A inflação oficial no país ficou em 1,62% em março, ou seja, maior patamar para o mês desde 1994 (antes do Plano Real, quando o índice foi de 42,75%). A inflação atinge diretamente o poder de compra da sociedade. Só para termos uma ideia, no começo de 2021 era possível comprar um litro de gasolina a partir de R$4,00. Hoje, é preciso de mais de R$7,00 para adquirir o mesmo um litro do combustível. Isso sem contar a elevação dos preços das passagens aéreas, dos alimentos, da energia elétrica e de carros novos, por exemplo.

Em relação às empresas, a inflação (11,30% a.a.) também afeta a liberação ou retenção de crédito no mercado, bem como impacta diretamente a taxa de juros da Selic (11,75% a.a.). A Selic, inclusive, é utilizada pelo Banco Central como uma das formas de regular um aumento inflacionário descontrolado.

Em regra, pelo lado dos investimentos, quando a Selic aumenta, a classe de ativos que compõem a renda fixa ganha maior atratividade. Na prática, o rendimento de muitas aplicações financeiras tende a acompanhar a Selic, assim como investimentos indexados diretamente pela inflação (IPCA) tornam-se mais interessantes. Nos dois casos, há impactos diretos na rentabilidade. Este é, aliás, um bom momento para rebalancear a carteira de investimentos.

