Páscoa salgada: ovos de chocolate estão até 86% mais caros em Vitória

Ovos de Páscoa em supermercado Crédito: Vitor Jubini

inflação generalizada vivida atualmente no país vai se refletir também em um tradicional produto desta época do ano: os ovos de chocolate. Com a Páscoa chegando, os consumidores já têm procurado pelas delícias de chocolate e se assustado com os preços. Em Vitória , alguns tipos de ovos chegaram a apresentar aumento de 86,83% do ano passado para cá.

O dado foi revelado pelo Procon Municipal, que pesquisou os preços de 77 tipos diferentes de ovos de Páscoa em oito supermercados da Capital. O maior aumento foi registrado no ovo Nestlé Galak (185g), que em 2021 era encontrado a partir de R$ 24,99, e agora em 2022 é vendido a partir de R$ 46,69, uma variação de 86,83%.

Your browser does not support the audio element. Páscoa salgada - ovos de chocolate estão até 86 por cento mais caros em Vitória

O ovo Garoto ao Leite (185g) passou de R$ 24,99 para R$ 45,90 e o Talento - Sabores diversos (350g) foi de R$ 37,47 para R$ 58,47, com variações de 83,67% e 56,04%, respectivamente.

A pesquisa considera os menores preços que os chocolates foram encontrados em cada ano. O levantamento foi feito em lojas físicas entre os dias 23 e 24 de março.

"Nossa orientação é que o consumidor faça uma comparação entre os preços praticados por diferentes estabelecimentos e também considere a relação qualidade, peso e preço do item a ser adquirido. O consumidor também deve avaliar os seguintes fatores: procedência, validade e acondicionamento dos produtos antes de realizar a compra", destaca Denize Izaita, gerente do Procon Vitória.

PREÇOS VARIAM ATÉ 34% ENTRE SUPERMERCADOS

Além dos preços mais caros neste ano, o Procon de Vitória apontou que os preços dos ovos de Páscoa têm variado até 34% entre um lugar e outro.

Considerando os oito supermercados pesquisados na Capital, a maior variação encontrada foi no ovo Kinder Miraculous (100g), que apresentou custo entre R$ 52,90 e R$ 70,99 (diferença de 34,20%).

Ovos de chocolate estão ainda mais caros em 2022 Crédito: Vitor Jubini

Em seguida, o ovo Talento Castanha do Pará (350g), apresentou variação entre R$ 44,98 e R$ 59,99 (33,37%). Outra grande diferença foi detectada no ovo Arcor Tortuguita Leite (120g), que custa de R$ 34,99 a R$ 43,99 (variação de 25,72%).

CHOCOLATE MAIS CARO DEVE FAZER OVOS CASEIROS TAMBÉM SUBIREM

O consumidor que quiser trocar os ovos de Páscoa vendidos em supermercados para os artesanais também deve encontrar preços mais altos neste ano.

Isso porque os chocolates em geral também estão mais caros, uma vez que o cacau, matéria-prima para a produção, tem se valorizado no mercado global. A dica neste caso também é pesquisar para procurar preços mais em conta.

Uma outra pesquisa, esta realizada pelo Procon de São Paulo em estabelecimentos virtuais, mostrou que um mesmo tablete de chocolate pode custar até 224% mais a depender da loja. Um tablete de chocolate meio amargo da marca Hershey's, por exemplo, foi encontrado por R$ 3,85 em um estabelecimento, mas estava sendo vendido em outro por R$ 12,46 em outro.