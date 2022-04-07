Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Loki

PF prende chefe de esquema milionário de fraudes contra INSS no ES

Segundo a Polícia Federal, o grupo criminoso fraudava valores do Benefício de Prestação Continuada (BPC), Bolsa Família e Auxílio Emergencial

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 07:40

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 abr 2022 às 07:40
Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (7) a Operação Loki. A ação visa a desmantelar um grupo criminoso dedicado a fraudar valores do Benefício de Prestação Continuada (BPC), do Bolsa Família e do Auxílio Emergencial. O homem apontado como o líder do esquema foi preso em João Neiva, Norte do Espírito Santo. No Estado, a investigação ocorreu de forma conjunta com a Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista e teve o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Os suspeitos utilizavam documentos falsos em nome de 114 pessoas fictícias e participaram de fraudes ao sistema. Os investigados podem responder por estelionato e lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão, sendo um na Serra e 21 em João Neiva, além do sequestro de bens dos alvos.
Em razão da peculiaridade das buscas e da necessidade de garantir a segurança e a integridade dos envolvidos, a ação contou com a participação de aproximadamente 95 policiais federais e rodoviários federais, além de quatro servidores da Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista do Ministério do Trabalho e Previdência.
O objetivo das ações de hoje, além do cumprimento das ordens judiciais, é a obtenção de novos elementos de prova que possam permitir o prosseguimento das investigações.

O CASO

As primeiras ações relativas à Operação Loki ocorreram ainda no ano de 2020 após a prisão em flagrante de três pessoas que tentaram sacar benefício do INSS de forma fraudulenta.
A partir de então, iniciou-se uma investigação que culminou com a descoberta de uma estrutura criminosa dedicada a este tipo de fraude.
De acordo com a Polícia Federal, foi possível concluir até o momento que, além do líder do grupo, ao menos outras 38 pessoas que utilizaram documentos falsos em nome de 114 pessoas fictícias e participaram de fraudes ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), Bolsa Família e Auxílio Emergencial.
Levantamento realizado ao longo dos trabalhos mostram que a fraude gerou um prejuízo estimado de R$ 4.995.865,37 e, com a ação da Polícia Federal e do INSS, foram evitados prejuízos da ordem de R$ 14.773.784,13. Esses valores podem ser ainda maiores, visto que os cálculos não abrangem as fraudes ao Bolsa Família e ao Auxílio Emergencial.
PF prende líder de esquema milionário de fraudes contra INSS
PF prende líder de esquema milionário de fraudes contra INSS Crédito: Polícia Federal
PF prende chefe de esquema milionário de fraudes contra INSS no ES

Veja Também

Bandidos esvaziam rua, atiram e jovem é baleado em Vila Velha

Casal mantém versão de que sofreu ataque em praia de Guarapari, diz defesa

Ladrão sofre acidente com a própria moto que roubou em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

João Neiva Vitória (ES) Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia Regional de Vitória
Homem é detido em Vitória por dever R$ 50 mil em pensão alimentícia
Mulher medindo a pressão alta
Pressão alta: saiba quais são os principais sinais e o que fazer
Imagem de destaque
5 livros para inserir as crianças pequenas no mundo da leitura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados