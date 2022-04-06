Casal mantém versão de que sofreu ataque em praia de Guarapari, diz defesa

Praia do Ermitão. Local onde rapaz foi encontrado com barriga aberta em Guarapari Crédito: Arquivo pessoal e Google Earth

Em entrevista na tarde desta quarta-feira (06), ele relatou que os jovens continuam juntos. “Estão namorando, frequentam a casa um do outro e, para eles, não há dúvidas de que os dois foram vítimas de um crime perpetrado por terceiros”, explicou.

Machado não se manifestou sobre as decisões da Polícia Civil , que concluiu as investigações indiciando Lívia Lima Simões Paiva Pedra como autora das lesões causadas ao namorado. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) decidiu acompanhar a conclusão e denunciou a jovem à Justiça estadual por por lesão corporal grave. “Não vamos nos manifestar sobre o processo porque ele está tramitando em segredo de Justiça”, destacou o advogado.

A Gazeta teve acesso — foi entregue à Justiça estadual no dia 28 do mês passado. Nela é informado que, por motivação desconhecida e impulsionada pelos A denúncia — a qual a reportagem deteve acesso — foi entregue à Justiça estadual no dia 28 do mês passado. Nela é informado que, por motivação desconhecida e impulsionada pelos efeitos do uso das drogas , “a denunciada, utilizando objeto cortante, golpeou a barriga do réu e o rosto dele, causando-lhe as lesões gravíssimas estampadas nas fotos e vídeos juntadas aos autos (processo), bem como no prontuário médico, que determinaram a debilidade permanente do intestino delgado da vítima, deformidade permanente e fratura da cavidade nasal e seio maxilar”.

A lesão corporal grave está prevista no parágrafo 2º, do artigo 129, do Código de Processo Penal. É considerado um crime doloso, quando se tem a intenção ou foi assumido o risco de causar lesões. Na denúncia não foi solicitada a prisão da jovem e ela deve responder ao processo em liberdade. Caso seja condenada pelo crime, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos.

O que se aguarda agora é a manifestação da Justiça estadual, se aceitará a denúncia contra a jovem, situação em que ela se tornará ré em uma ação penal, ou se a recusa.

COMO OS FATOS ACONTECERAM

O inquérito policial, que serviu de base para a denúncia, aponta que no dia 16 de janeiro de 2022, durante a madrugada, na Praia do Ermitão, Bairro Praia do Morro, em Guarapari, a namorada , Lívia, “agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física do namorado”, diz o texto da denúncia.

O casal de namorados, aponta ainda o documento, no dia dos fatos, foi à praia para se despedir, considerando que a vítima iria viajar e tentar a vida no exterior no dia seguinte. Segundo os familiares eles realizariam um luau naquela praia.

O acesso à Praia do Ermitão foi feito pelas pedras. A denúncia informa ainda que o casal fez uso de droga (LSD). “Usando desse expediente, após às 20 horas, o jovem e a denunciada se deslocaram até a Praia do Ermitão (local proibido no período noturno), escolheram um lugar que iriam ficar e fizeram uso de bebida alcoólica, tiveram relação sexual, usaram drogas (LSD), tomaram banho de mar e passaram a ter alucinações devido ao uso de tais substâncias”, relata o texto.

Foi a partir desse momento que a namorada lesionou o rapaz de 21 anos. “Decorridos algumas horas, por motivação desconhecida e impulsionada pelos efeitos do uso das drogas, a denunciada, utilizando objeto cortante, golpeou a barriga do réu e o rosto dele”.

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NÃO HOUVE ATAQUES OU MAIS PESSOAS NO LOCAL

A denúncia do MPES aponta ainda que, segundo as investigações policiais, “nenhuma outra pessoa foi vista entrando ou saindo do local em que se desenrolou a cena criminosa, nem os envolvidos mencionaram sobre a existência de qualquer pessoa que os tenha agredido, estando apenas eles na Praia do Ermitão no momento do crime”, diz o texto.

É apontado ainda que a namorada apresenta lesões na mão direita que podem ser classificadas como “lesões de ataque, o que indica possível utilização dela para golpear a vítima”.

“Autoria e materialidade demonstradas pelos BU’S (boletins da polícia) juntados aos autos, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial, fotos e vídeos”, diz o texto da denúncia.

Foi solicitado ainda que seja anexado ao processo os exames toxicológicos feitos pelo casal e ainda o laudo do Departamento Médico Legal (DML) das lesões corporais sofridas pela vítima (jovem).

O nome da jovem está sendo divulgado porque ela foi indiciada pela Polícia Civil e denunciada pelo MPES. Já o nome do jovem está sendo preservado por ele ser vítima das lesões.

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JOVEM SEGUE INTERNADO

O rapaz voltou a ser internado no início desta semana, após ter uma inflamação e febre alta. Ele permanece sob cuidados médicos no Vitória Apart Hospital e não há previsão de quando deverá retornar para casa.

A informação foi confirmada pelo advogado da família, Lécio Machado, na noite desta terça-feira (05). “Ele passou mal, foi levado para o hospital, mas hoje (dia 5), ele já está melhor. A febre foi controlada, mas segue internado”, explicou.