O jovem que teve parte da barriga aberta durante um luau de despedida na Praia do Ermitão, em Guarapari, voltou a ser internado no início desta semana, após ter uma inflamação e febre alta. Ele permanece sob cuidados médicos no Vitória Apart Hospital e não há previsão de quando deverá retornar para casa.
A informação foi confirmada pelo advogado da família, Lécio Machado, na noite desta terça-feira (05). “Ele passou mal, foi levado para o hospital, mas hoje (dia 5), ele já está melhor. A febre foi controlada, mas segue internado”, explicou.
O fato envolvendo o jovem e a namorada aconteceu na madrugada do dia 16 de janeiro, e desde então vem sendo investigado pela polícia de Guarapari. No dia 30 de janeiro, o caso ganhou as redes sociais, com diversas versões sobre o que teria ocorrido sendo compartilhadas.
As informações preliminares apuradas pela polícia são de que o rapaz estava com a namorada no local. O casal faria uma despedida, uma vez que ele iria para os Estados Unidos no dia 18 de janeiro.
Imagens de videomonitoramento mostram o casal entrando no parque municipal Morro da Pescaria, localizado no final da Praia do Morro, na noite do dia 15, seguindo por uma trilha nas pedras, já que a portaria do espaço estava fechada. Por volta das 6 horas do dia seguinte, as câmeras registraram o rapaz sendo socorrido em um veículo do Corpo de Bombeiros, com o Samu.
As famílias informaram, por meio de nota, que os jovens foram vítimas de um ataque durante uma tentativa de assalto. Um celular teria sido levado, além de dinheiro. Nenhum suspeito foi preso e, até o momento, não se sabe que objeto foi utilizado para cortar a barriga do rapaz nem a motivação do crime.
Jovem que teve barriga aberta em praia de Guarapari volta a ser internado