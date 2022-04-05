Jovem que teve barriga aberta em praia de Guarapari volta a ser internado

A informação foi confirmada pelo advogado da família, Lécio Machado, na noite desta terça-feira (05). “Ele passou mal, foi levado para o hospital, mas hoje (dia 5), ele já está melhor. A febre foi controlada, mas segue internado”, explicou.

As informações preliminares apuradas pela polícia são de que o rapaz estava com a namorada no local. O casal faria uma despedida, uma vez que ele iria para os Estados Unidos no dia 18 de janeiro.