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Estado de Saúde

Jovem que teve barriga aberta em praia de Guarapari volta a ser internado

Após apresentar uma inflamação e febre alta, o jovem de 21 anos voltou a ser internado no Vitória Apart Hospital. Ele tinha recebido alta hospitalar há 19 dias
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

05 abr 2022 às 20:29

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 20:29

Praia do Ermitão. Local onde rapaz encontrado com barriga aberta em Guarapari
Praia do Ermitão, local onde rapaz (destaque) foi encontrado com barriga aberta em Guarapari Crédito: Arquivo pessoal e Google Earth
O jovem que teve parte da barriga aberta durante um luau de despedida na Praia do Ermitão, em Guarapari, voltou a ser internado no início desta semana, após ter uma inflamação e febre alta. Ele permanece sob cuidados médicos no Vitória Apart Hospital e não há previsão de quando deverá retornar para casa.
A informação foi confirmada pelo advogado da família, Lécio Machado, na noite desta terça-feira (05). “Ele passou mal, foi levado para o hospital, mas hoje (dia 5), ele já está melhor. A febre foi controlada, mas segue internado”, explicou.
O rapaz, de 21 anos, tinha recebido alta médica no dia 17 de março e se recuperava em casa após quase dois meses internado na mesma unidade hospitalar.
Rapaz encontrado com barriga aberta em praia de Guarapari
Casal chegando ao local de acesso à Praia do Ermitão Crédito: Videomonitoramento
O fato envolvendo o jovem e a namorada aconteceu na madrugada do dia 16 de janeiro, e desde então vem sendo investigado pela polícia de Guarapari. No dia 30 de janeiro, o caso ganhou as redes sociais, com diversas versões sobre o que teria ocorrido sendo compartilhadas.
As informações preliminares apuradas pela polícia são de que o rapaz estava com a namorada no local. O casal faria uma despedida, uma vez que ele iria para os Estados Unidos no dia 18 de janeiro.
Imagens de videomonitoramento mostram o casal entrando no parque municipal Morro da Pescaria, localizado no final da Praia do Morro, na noite do dia 15, seguindo por uma trilha nas pedras, já que a portaria do espaço estava fechada. Por volta das 6 horas do dia seguinte, as câmeras registraram o rapaz sendo socorrido em um veículo do Corpo de Bombeiros, com o Samu.
As famílias informaram, por meio de nota, que os jovens foram vítimas de um ataque durante uma tentativa de assalto. Um celular teria sido levado, além de dinheiro. Nenhum suspeito foi preso e, até o momento, não se sabe que objeto foi utilizado para cortar a barriga do rapaz nem a motivação do crime.
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