Jovem que teve barriga aberta em praia de Guarapari tem alta do hospital

Praia do Ermitão, local onde rapaz (destaque) foi encontrado com barriga aberta em Guarapari Crédito: Arquivo pessoal e Google Earth

Dois meses depois de ter sido internado, o jovem que teve parte da barriga aberta durante um luau de despedida na Praia do Ermitão, em Guarapari , recebeu alta do hospital nesta quinta-feira (17). Ele continuará sob cuidados médicos, mas já consegue se alimentar de forma regular e está bem. O fato, que aconteceu na madrugada do dia 16 de janeiro, ainda está sendo investigado pela polícia.

Procurado pelo G1 ES, o Vitória Apart Hospital, onde o jovem estava hospitalizado, confirmou a alta. "O paciente apresentou boa evolução durante o período de internação, tendo recebido alta hospitalar nesta quinta-feira (17)", diz a nota da instituição de saúde.

O caso ganhou as redes sociais no dia 30 de janeiro, quando foram compartilhadas muitas versões desencontradas sobre o assunto. As informações preliminares apuradas pela polícia são de que o rapaz estava com a namorada no local. O casal faria uma despedida, uma vez que ele iria para os Estados Unidos estudar línguas no dia 18 de janeiro.

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Casal chegando ao local de acesso à Praia do Ermitão Crédito: Videomonitoramento

Imagens de videomonitoramento mostram o casal entrando no parque municipal Morro da Pescaria na noite do dia 15 por uma trilha nas pedras, já que a portaria do espaço estava fechada. Por volta das 6 horas do dia seguinte, as câmeras registraram o rapaz sendo socorrido em um veículo do Corpo de Bombeiros, com o Samu.

As famílias informaram, por meio de nota, que os jovens foram vítimas de um ataque durante uma tentativa de assalto. Um celular teria sido levado, além de dinheiro. Nenhum suspeito foi preso e, até o momento, não se sabe que objeto foi utilizado para cortar a barriga do rapaz nem a motivação do crime. A Delegacia de Guarapari investiga o caso.

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PONTO A PONTO, RELEMBRE O CASO:

HAVIA OUTRAS PESSOAS NA PRAIA COM OS JOVENS?

Em depoimento para a polícia, a jovem disse que viu pessoas no local quando chegou, mas, após o uso da droga, não se recordava, informou o advogado.

Por nota, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido.



OS JOVENS USARAM DROGAS?

Para a Polícia Civil, a jovem informou, segundo relato do advogado, que eles beberam vinho e depois tomaram um “quadradinho de papel”.

Quadradinho de papel é uma expressão usada normalmente para se referir à droga LSD, pelo seu formato.

Segundo o advogado, a jovem relata que aquela foi a primeira vez que eles fizeram uso de entorpecente.

No sangue do rapaz, segundo o prontuário médico, foi encontrada "dosagem alta de fentanil". Trata-se de um analgésico de uso controlado que, em algumas situações, é utilizado como anestésico.

ONDE E QUANDO OS FATOS ACONTECERAM?

Os jovens chegaram à Praia do Ermitão, no Parque Morro da Pescaria, em Guarapari, às 21h da noite de 15 de janeiro. Eles foram socorridos na madrugada do dia 16, já feridos, por volta das 6h.

Imagens de videomonitoramento e o depoimento da jovem dão conta de que eles acessaram o local, que já estava fechado, pelas pedras, na beira do mar.

O QUE APONTARAM OS EXAMES JÁ FEITOS NO RAPAZ?

O prontuário médico a que a jornalista Marcella Antonio, produtora da TV Gazeta , teve acesso informa que o jovem apresentava dosagem alta de fentanil no sangue, uma droga de uso controlado. Não foi especificada a quantidade.

, teve acesso informa que o jovem apresentava dosagem alta de no sangue, uma droga de uso controlado. Não foi especificada a quantidade. Especialista em tratamento antidroga, a psiquiatra Carolina Coser explica que este medicamento é um forte analgésico, em algumas situações utilizado como anestésico, chegando a ser 30 vezes mais potente do que a morfina e 50 vezes mais potente que a heroína.

Além do corte na barriga, o jovem teve fraturas na face - fratura nasal e no seio maxilar direito. Ele foi submetido a cirurgia no rosto e ainda no abdômen, para reparar o que sobrou do seu intestino.

AS INVESTIGAÇÕES FORAM CONCLUÍDAS?

O inquérito da Polícia Civil que investiga o caso ainda não foi concluído. Deverá ter seu prazo de conclusão prorrogado.

Segundo o advogado Lécio Machado, a polícia solicitou aos familiares os prontuários médicos dos jovens, atendidos em unidades hospitalares diferentes.

Estava sendo aguardado que o rapaz tivesse alta hospitalar para a realização do exame toxicológico e de lesão corporal.

O JOVEM TEVE O INTESTINO CORTADO?

Sim. O jovem passou por um procedimento cirúrgico chamado de "laparotomia exploradora para anastomose de jejuno proximal".

Segundo médicos consultados por A Gazeta , a anastomose é uma emenda que é feita no intestino. No caso dele, foi realizado no jejuno, que é a parte central do intestino delgado responsável pela absorção de substâncias e nutrientes.

, a anastomose é uma emenda que é feita no intestino. No caso dele, foi realizado no jejuno, que é a parte central do intestino delgado responsável pela absorção de substâncias e nutrientes. Na areia da praia, após o socorro, foi encontrado um material identificado como sendo o restante do intestino do rapaz. O material, segundo a polícia, foi levado para o DML para ser periciado.

ONDE E COMO FOI O TRATAMENTO MÉDICO?