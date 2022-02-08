Jovem com barriga aberta em Guarapari tinha altas doses de anestésico no sangue

Rapaz encontrado com barriga aberta em praia de Guarapari segue internado em hospital Crédito: Reprodução/Redes sociais

fentanil no sangue, uma droga de uso controlado. A informação consta no prontuário do paciente. Especialista em tratamento antidroga explica que este medicamento é um forte analgésico, em algumas situações utilizado como anestésico, chegando a ser 30 vezes mais potente do que a morfina e 50 vezes mais potente que a heroína. O jovem de 21 anos que foi socorrido com a barriga aberta e parte do intestino exposto , em Guarapari, apresentava dosagem alta deno sangue, uma droga de uso controlado. A informação consta no prontuário do paciente. Especialista em tratamento antidroga explica que este medicamento é um forte analgésico, em algumas situações utilizado como anestésico, chegando a ser 30 vezes mais potente do que a morfina e 50 vezes mais potente que a heroína.

O prontuário do paciente traz as informações sobre o seu atendimento e tratamento desde o dia em que foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) até detalhes de sua transferência e atendimento em unidade hospitalar privada, o Vitória Apart Hospital, onde permanece internado. A jornalista Marcella Antonio, produtora da TV Gazeta, teve acesso ao material.

Prontuário indica uso de fentanil, droga 50 vezes mais forte que heroína Crédito: Reprodução/TV Gazeta

No documento é relatado que o jovem chegou ao hospital de emergência no dia 16 de janeiro com “trauma abdominal perfurativo com enterectomia (retirada de uma parte do intestino) extensa”. E acrescenta: “Relato de uso de entorpecente. Relato de briga na praia com ferimento em cavidade abdominal e avulsão (extração) de quase todo o delgado (intestino)”, diz o texto, descrevendo ainda os procedimentos médicos que foram adotados. Traz ainda: "Achado vestígios de dosagem alta de fentanil no sangue."

Além do corte na barriga, o jovem teve fraturas na face - fratura nasal e no seio maxilar direito. Ele foi submetido a cirurgia no rosto e ainda no abdômen, para reparar o que sobrou do seu intestino.

SEDATIVO MAIS POTENTE DO QUE A MORFINA

De acordo com o prontuário médico, durante o socorro prestado ao jovem foram “achados vestígios de dosagem alta de fentanil no sangue”. Não é especificada a quantidade.

De acordo com a psiquiatra Carolina Coser, especialista em tratamento de pessoas viciadas em drogas, o fentanil é um remédio do grupo de analgésicos fortes. Ele chega a ser 30 vezes mais forte que a morfina e é muito usado nos hospitais para sedar os pacientes antes de cirurgia ou em pacientes com muita dor no pós-operatório.

"O medicamento serve para controle da dor em três pontos principais do nosso corpo: cérebro, medula e musculatura intestinal. Ele é um inibidor da dor e por isso a pessoa realmente não sente nada durante o procedimento" Carolina Coser - Psiquiatra especialista em tratamento de pessoas viciadas em drogas

O medicamento pode ser aplicado de forma venosa ou intramuscular. Entre os efeitos colaterais estão insônia, náusea, euforia e em seguida um relaxamento de todo corpo. “Nos casos mais graves pode acontecer confusão mental, diminuição do estado de alerta do corpo, quando a pessoa perde a noção do risco de seus atos e em casos extremos perda da consciência”, acrescenta a psiquiatra.

De acordo com a psiquiatra, existe um remédio para reverter o efeito do fentanil no organismo, que precisa ser administrado com a ventilação mecânica, já que nas situações em que a pessoa entra em coma pelo uso do medicamento, ela para de respirar sozinha. “Ocorre que se não for feita a ventilação mecânica, a pessoa pode ter uma depressão respiratória”, informa a médica.

Nos Estados Unidos, segundo Carolina Coser, o fentanil vem sendo utilizado junto com cocaína ou com antidepressivos “Este tipo de mistura pode acabar em morte”, observa a psiquiatra.

Praia do Ermitão, Parque Municipal Morro da Pescaria, em Guarapari. Crédito: Vitor Jubini

FENTANIL AINDA NÃO USADO COMO DROGA NO BRASIL

De acordo com o perito da Polícia Federal André Bitencourt dos Santos, o uso de fentanil como droga ou associado a uma outra droga não é comum no Brasil. No Espírito Santo, pondera, seria o primeiro relato que ele recebe. “O medicamento vem sendo muito usado com essa finalidade nos Estados Unidos (EUA). É uma das principais drogas em circulação, onde também vem aumentando o número de mortes”, relata.

No Brasil, segundo Bitencourt, não é tão usual o consumo de droga injetável. "No Espírito Santo as pessoas têm o costume de usar drogas em que possam fumar ou cheirar", observa.

Em relação a heroína, ele relata que o fentanil tem efeitos parecidos, mas é ainda muito mais potente. “É 50 vezes mais potente do que a heroína. Uma pequena quantidade é suficiente para deixar a pessoa fora de si, sem controle de seus atos, por isto uma overdose acontece mesmo que a pessoa tenha consumido uma quantidade muito pequena do fármaco”, explica.

Bittencourt informa que no Brasil o fentanil não é proibido, mas tem uso controlado, sendo liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sob duas formas:

Injetável - usado nos hospitais para sedação cirúrgica ou pós-cirúrgica, em casos de traumas graves em que a pessoa sente muita dor.

usado nos hospitais para sedação cirúrgica ou pós-cirúrgica, em casos de traumas graves em que a pessoa sente muita dor. Selo (endodérmico) - usado com prescrição médica controlada. Utilizado com acompanhamento médico para pacientes com dores crônicas, como uma pessoa em tratamento de câncer. Vem em formato quadrado de selo, que a pessoa usa no braço.

No caso envolvendo os jovens em Guarapari, ele avalia que eles podem ter utilizado um selo endodérmico do fentanil, considerando que a jovem de 20 anos, em seu depoimento à polícia, informou que usou uma droga em formato de “quadradinho de papel”.

O selo endodérmico do fentanil, segundo o perito, pode ser confundido com o papel de LSD, uma droga sintética. "Não podemos afirmar que foi isto que aconteceu, mas é uma possibilidade”, pondera o perito.

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JOVENS SE RECUPERAM DAS LESÕES

O advogado que representa o casal de namorados, Lécio Machado, informou que ambos se recuperam das lesões que sofreram, e que o jovem permanece internado no Vitória Apart Hospital, na Serra. Em laudo médico divulgado nesta quinta-feira (3), é informado que ele só deve deixar a unidade hospitalar por volta do próximo dia 12 de fevereiro.

Em relação aos demais pontos, incluindo as informações do prontuário médico, Lécio Machado informou que a família prefere não se manifestar sobre o assunto aguardando a conclusão do inquérito da Polícia Civil

O prontuário médico do jovem traz mais duvidas do que respostas. A Polícia Civil ainda tenta entender o que aconteceu e de quem partiu o ataque que fez com que o estudante ficasse com parte do intestino para fora. A polícia não divulgou detalhes sobre a investigações.

Your browser does not support the audio element. Jovem com barriga aberta em Guarapari tinha altas doses de anestésico no sangue

O QUE SE SABE ATÉ O MOMENTO SOBRE O CRIME

Na noite de 15 de janeiro, um casal de namorados foi até a Praia do Ermitão, em Guarapari, para fazer um luau de despedida, já que o rapaz, que tem 21 anos, viajaria para os Estados Unidos para estudar, segundo a família.

O acesso principal à praia, que é feito pela portaria do Parque Morro da Pescaria, estava fechado. Por isso, os jovens passaram pelas pedras. Câmeras de monitoramento mostram eles entrando no local por volta das 21h.

A moça de 20 anos informou em depoimento para a polícia que, ao chegar na parte de areia, eles beberam vinho e usaram drogas, depois disso, "apagaram" — segundo o advogado relatou em entrevistas anteriores.

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De acordo com o depoimento da garota, por volta das 2 horas, ela acordou com uma ligação da mãe. Foi quando ela percebeu que estava machucada e o namorado com a barriga perfurada. Ela pediu ajuda à mãe, e o namorado teria gritado o nome do lugar onde eles estavam.

Imagens de monitoramento mostram às 6 horas de 16 de janeiro o pai da jovem correndo pelo parque. Logo em seguida, os socorristas do Samu passam transportando o rapaz em um triciclo. Ele foi encaminhado para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória.