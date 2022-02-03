O jovem passou por um procedimento cirúrgico chamado de "laparotomia exploradora para anastomose de jejuno proximal", como consta no laudo. Segundo médicos consultados por A Gazeta, a anastomose é uma emenda que é feita no intestino. No caso dele, foi realizado no jejuno, que é a parte central do intestino delgado responsável pela absorção de substâncias e nutrientes.

O laudo foi emitido nesta quarta-feira (2) pelo Vitória Apart Hospital, onde o jovem está internado, e foi disponibilizado pelo advogado que representa as duas famílias dos jovens, Lécio Machado.

Laudo médico do jovem que teve a barriga aberta em praia de Guarapari Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Crime de Guarapari: rapaz teve de barriga aberta a fraturas na orelha e nariz

O documento ainda registra que a previsão de alta do jovem é de sete a 10 dias a partir da data do laudo. Com isso, é possível que na próxima semana, entre os dias 9 e 12 de fevereiro, o jovem esteja em casa.

Leia o que diz o laudo "Paciente [...] deu entrada nesse serviço no dia 16/01/2022 encaminhado do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, onde foi realizado primeiro atendimento, vítima de politrauma, trauma em face (fratura de cavidade nasal e seio maxilar a direita) e trauma abdominal (realizada lapatoromia explorada para anastomose de jejuno proximal). Aqui, foi encaminhado à unidade de terapia intensiva, permanecendo por 12 dias, com alta no dia 28/01/2022. Realizou procedimento de correção em face neste serviço hospitalar, sem intercorrências. Atualmente, mantém acompanhamento na unidade de internação, sempre estável hermodinamicamente, em cuidados com a equipe de gastroenterologia e nutrologia, para compensação do quadro nutricional e ajuste de dieta para alta, cuja previsão é em 7 a 10 dias. Está sendo acompanhamento pela equipe psicologia do serviço."

JOVEM VAI FAZER EXAMES NO DML

Assim que receber alta médica, o estudante vai fazer um exame de lesão corporal e toxicológico no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. A informação é do advogado Lécio Machado.

Ele informou que só depois disso é que o rapaz vai comparecer à Delegacia de Guarapari para prestar depoimento no inquérito que foi aberto pela Polícia Civil para investigar o caso.

O inquérito foi aberto dia 16 e tem prazo de 30 dias para ser concluído, mas o advogado estima que o rapaz não vai conseguir prestar depoimento antes desse período.

Assim, é possível que a investigação seja prorrogada diante da falta de condições do jovem de comparecer à delegacia e falar sobre o caso.

O QUE SE SABE ATÉ O MOMENTO SOBRE O CRIME

Na noite do dia 15 de janeiro, um casal de namorados foi até à Praia do Ermitão, em Guarapari, para fazer um luau de despedida, já que o rapaz, que tem 21 anos, viajaria para os Estados Unidos para estudar, segundo a família.

O acesso principal à praia, que é feito pela portaria do Parque Morro da Pescaria, estava fechado. Por isso, os jovens passaram pelas pedras. Câmeras de monitoramento mostram eles entrando no local por volta das 21h.

A moça de 20 anos informou em depoimento, segundo o advogado, que ao chegar na parte de areia eles beberam vinho e usaram drogas. Depois disso, "apagaram".

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O advogado que representa as famílias conta que, por volta das 2 horas, a jovem acordou com uma ligação da mãe. Foi quando ela percebeu que estava machucada e o namorado com a barriga perfurada. Ela pediu ajuda à mãe e o namorado teria gritado o nome do lugar que eles estavam.

A mãe da menina teria ido até o local, mas como não conseguiu entrar no parque, voltou para a casa para acordar o marido e avisar o que tinha acontecido. Segundo o advogado, o pai da jovem chegou na portaria do parque por volta das 4 horas, onde encontrou com a filha desesperada.

Imagens de monitoramento mostram às 6 horas o pai da jovem correndo pelo parque. Logo em seguida, os socorristas do Samu passam transportando o rapaz em um triciclo. Ele foi encaminhado para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória.