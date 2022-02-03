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Veja laudo

Crime de Guarapari: rapaz teve de barriga aberta a fraturas na orelha e nariz

Laudo disponibilizado pelo advogado que representa as famílias dos jovens aponta que estudante passou por cirurgia para emendar uma parte do intestino delgado

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 19:06

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

03 fev 2022 às 19:06
O laudo médico do rapaz de 21 anos que foi encontrado com a barriga aberta e parte do intestino exposta na Praia do Ermitão, em Guarapari, mostra que ele deu entrada no Vitória Apart Hospital, na Serra, no dia 16 de janeiro, com politraumatismo. Ele tinha lesões no rosto (boca, orelha, sobrancelha), fratura no nariz, além de em outras partes do corpo, sendo a principal o abdômen. 
O jovem passou por um procedimento cirúrgico chamado de "laparotomia exploradora para anastomose de jejuno proximal", como consta no laudo. Segundo médicos consultados por A Gazeta, a anastomose é uma emenda que é feita no intestino. No caso dele, foi realizado no jejuno, que é a parte central do intestino delgado responsável pela absorção de substâncias e nutrientes.
O laudo foi emitido nesta quarta-feira (2) pelo Vitória Apart Hospital, onde o jovem está internado, e foi disponibilizado pelo advogado que representa as duas famílias dos jovens, Lécio Machado.
Laudo médico de jovem (namorada) do caso de rapaz que teve a barriga aberta em praia de Guarapari
Laudo médico do jovem que teve a barriga aberta em praia de Guarapari Crédito: Reprodução
Crime de Guarapari: rapaz teve de barriga aberta a fraturas na orelha e nariz
O documento ainda registra que a previsão de alta do jovem é de sete a 10 dias a partir da data do laudo. Com isso, é possível que na próxima semana, entre os dias 9 e 12 de fevereiro, o jovem esteja em casa.

Leia o que diz o laudo

"Paciente [...] deu entrada nesse serviço no dia 16/01/2022 encaminhado do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, onde foi realizado primeiro atendimento, vítima de politrauma, trauma em face (fratura de cavidade nasal e seio maxilar a direita) e trauma abdominal (realizada lapatoromia explorada para anastomose de jejuno proximal). Aqui, foi encaminhado à unidade de terapia intensiva, permanecendo por 12 dias, com alta no dia 28/01/2022. Realizou procedimento de correção em face neste serviço hospitalar, sem intercorrências. Atualmente, mantém acompanhamento na unidade de internação, sempre estável hermodinamicamente, em cuidados com a equipe de gastroenterologia e nutrologia, para compensação do quadro nutricional e ajuste de dieta para alta, cuja previsão é em 7 a 10 dias. Está sendo acompanhamento pela equipe psicologia do serviço."

JOVEM VAI FAZER EXAMES NO DML

Assim que receber alta médica, o estudante vai fazer um exame de lesão corporal e toxicológico no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. A informação é do advogado Lécio Machado.
Ele informou que só depois disso é que o rapaz vai comparecer à Delegacia de Guarapari para prestar depoimento no inquérito que foi aberto pela Polícia Civil para investigar o caso. 

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O inquérito foi aberto dia 16 e tem prazo de 30 dias para ser concluído, mas o advogado estima que o rapaz não vai conseguir prestar depoimento antes desse período.
Assim, é possível que a investigação seja prorrogada diante da falta de condições do jovem de comparecer à delegacia e falar sobre o caso.  

O QUE SE SABE ATÉ O MOMENTO SOBRE O CRIME

Na noite do dia 15 de janeiro, um casal de namorados foi até à Praia do Ermitão, em Guarapari, para fazer um luau de despedida, já que o rapaz, que tem 21 anos, viajaria para os Estados Unidos para estudar, segundo a família.
O acesso principal à praia, que é feito pela portaria do Parque Morro da Pescaria, estava fechado. Por isso, os jovens passaram pelas pedras. Câmeras de monitoramento mostram eles entrando no local por volta das 21h.
A moça de 20 anos informou em depoimento, segundo o advogado, que ao chegar na parte de areia eles beberam vinho e usaram drogas. Depois disso, "apagaram".
O advogado que representa as famílias conta que, por volta das 2 horas, a jovem acordou com uma ligação da mãe. Foi quando ela percebeu que estava machucada e o namorado com a barriga perfurada. Ela pediu ajuda à mãe e o namorado teria gritado o nome do lugar que eles estavam.
A mãe da menina teria ido até o local, mas como não conseguiu entrar no parque, voltou para a casa para acordar o marido e avisar o que tinha acontecido. Segundo o advogado, o pai da jovem chegou na portaria do parque por volta das 4 horas, onde encontrou com a filha desesperada.
Imagens de monitoramento mostram às 6 horas o pai da jovem correndo pelo parque. Logo em seguida, os socorristas do Samu passam transportando o rapaz em um triciclo. Ele foi encaminhado para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória.
Para o advogado, o jovem contou que foi vítima de um ataque durante uma tentativa de assalto. Um celular teria sido levado, além de dinheiro. Nenhum suspeito foi preso e, até o momento, não se sabe que objeto foi utilizado para cortar a barriga do rapaz e nem a motivação do crime. A Delegacia de Guarapari investiga o caso.

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