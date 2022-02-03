Entenda a cronologia do crime que deixou jovem com barriga aberta em Guarapari

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O caso ainda é um mistério para a Polícia Civil. Vários questionamentos estão sem respostas, entre eles a autoria e a motivação do crime.

As imagens de monitoramento do Parque do Morro da Pescaria, que dá acesso à praia, foram recolhidas e devem ajudar na investigação.

Confira uma cronologia dos fatos com base no que as imagens mostram e no que diz o advogado que representa as duas famílias, Lécio Machado.

NOITE DO DIA 15 DE JANEIRO

(21h01) - Chegada ao parque

Imagens mostram o casal chegando ao Parque do Morro da Pescaria. Como o local estava fechado desde às 16h, eles entraram pela lateral, por um caminho alternativo nas pedras para seguir para a Praia do Ermitão;

Ela usava short e um top, e ele bermuda e camiseta e carregava uma mochila;

Eles usavam um objeto para iluminar o caminho, que parece um celular;

No local havia três pessoas sentadas próximo à portaria.

MADRUGADA DE 16 DE JANEIRO

(02h) Jovem recebe ligação da mãe

Segundo o advogado que representa as duas famílias, a menina acorda com uma ligação da mãe por volta das 2h. Ele grita e pede por socorro;

A mãe ouve a voz do rapaz dizendo que estavam no Parque Morro da Pescaria;

A mãe pega o carro e vai ao local, onde encontra o parque fechado;

A mulher teria pedido ajuda a jovens que estavam nas proximidades da portaria. Juntos, eles rodaram nas imediações e laterais do parque, mas sem conseguir localizar o casal;

Como a ligação caiu, a mãe retornou para casa, acordou o marido e explicou o que acontecia.

(4h22) Pai da menina vai até o local

Segundo o advogado, o pai da jovem chegou no parque no momento em que a filha chegou à portaria pedindo ajuda;

Pai e filha, além de um vigia, foram até a Praia do Ermitão socorrer o rapaz;

A jovem teria ficado esperando a mãe em um banco, com o celular do pai.

(6h) Resgate chega ao local

Nas imagens, é possível ver um homem correndo no parque (ele seria o pai da menina);

Minutos depois, o rapaz é retirado do parque ao lado dos socorristas;

Ele é transportado em um quadriciclo pela trilha;

Na cena, há um homem que acompanha tudo o que acontece. A identidade dele não foi divulgada.

De acordo com o advogado Lécio Machado, enquanto o rapaz aguardava por socorro, a namorada dele foi com a mãe até o Batalhão da Polícia Militar registrar a ocorrência. Em seguida, elas foram até a casa da família do rapaz para contar o que aconteceu. Juntas, elas teriam voltado ao parque. Nesse momento, o rapaz já tinha sido socorrido pelo Samu.

A mãe, então, levou a filha para a UPA de Guarapari. Mas, por causa da demora para serem atendidas, elas foram para o Hospital Maternidade Anchieta onde a menina recebeu atendimento médico.

Já o rapaz foi encaminhado para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. Depois, foi transferido para o Vitória Apart Hospital, na Serra.

DEPOIMENTOS

A investigação está sendo conduzida pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Guarapari. Até o momento, foram colhidos os depoimentos de dois vigias do parque municipal, da menina de 20 anos e dos pais dela. O jovem de 21 anos deve prestar depoimento à polícia quando receber alta hospitalar, segundo o advogado.