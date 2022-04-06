Ladrão sofre acidente com a própria moto que roubou em Colatina

Um homem sofreu um acidente após furtar uma moto nesta terça-feira (5), em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . Segundo ocorrência da Polícia Militar , o suspeito cometeu o furto na Avenida Sílvio Avidos, mas, ao iniciar a fuga, foi contido pelo dono do veículo e por pessoas que estavam no local. Ele acabou perdendo o controle da direção e batendo em um carro estacionado.

Após furtar moto, homem sofreu acidente ao contido pelo dono do veículo e por pessoas que estavam na rua Crédito: Divulgação | Polícia Militar

O homem ficou ferido após a colisão e precisou ser socorrido para o pronto-socorro do Hospital Estadual Sílvio Avidos, onde recebeu atendimento médico sob escolta policial, segundo a PM.

Com o impacto da batida, a parte da frente da moto ficou destruída. Ainda no local do crime, o veículo foi entregue ao proprietário, que compareceu à Delegacia Regional de Colatina para acompanhar o registro da ocorrência.