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Ladrão sofre acidente com a própria moto que roubou em Colatina

Suspeito ficou ferido e precisou ser conduzido ao pronto-socorro do Hospital Estadual Sílvio Avidos. Devido ao impacto da batida, a parte da frente da moto ficou destruída
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

06 abr 2022 às 18:34

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 18:34

Um homem sofreu um acidente após furtar uma moto nesta terça-feira (5), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo ocorrência da Polícia Militar, o suspeito cometeu o furto na Avenida Sílvio Avidos, mas, ao iniciar a fuga, foi contido pelo dono do veículo e por pessoas que estavam no local. Ele acabou perdendo o controle da direção e batendo em um carro estacionado.
Homem tenta furtar a moto, é contido por pessoas que estavam na rua, e sofre acidente, em Colatina.
Após furtar moto, homem sofreu acidente ao contido pelo dono do veículo e por pessoas que estavam na rua Crédito: Divulgação | Polícia Militar
O homem ficou ferido após a colisão e precisou ser socorrido para o pronto-socorro do Hospital Estadual Sílvio Avidos, onde recebeu atendimento médico sob escolta policial, segundo a PM.
Com o impacto da batida, a parte da frente da moto ficou destruída. Ainda no local do crime, o veículo foi entregue ao proprietário, que compareceu à Delegacia Regional de Colatina para acompanhar o registro da ocorrência.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber qual encaminhamento será dado ao suspeito quando ele receber alta do hospital. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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