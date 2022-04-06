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Atuavam em várias cidades

Integrantes de quadrilha que fazia arrastão em pontos de ônibus são presos no Norte do ES

Segundo a Polícia Civil, foram pelo menos 12 assaltos registrados em Aracruz, Ibiraçu, João Neiva e Colatina; outros três membros do grupos são considerados foragidos

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 08:23

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

06 abr 2022 às 08:23
Caso foi investigado pela Delegacia de João Neiva
Policiais da delegacia de João Neiva realizaram a operação em conjunto com a de Fundão Crédito: Divulgação/Sindipol
Dois homens acusados de fazer parte de uma quadrilha que praticava roubos em pontos de ônibus nas regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo foram presos nesta terça-feira (5) durante uma operação da Polícia Civil. O grupo efetuou pelo menos 12 roubos e os crimes aconteceram em AracruzIbiraçuJoão Neiva e Colatina.
De acordo com a PC, os criminosos atuavam sempre de madrugada, no início da manhã, por volta das 5h, horário em que os pontos ficam cheios de pessoas que estão a caminho do trabalho. Eles roubaram mochilas, celulares e dinheiro.
Os outros três integrantes da quadrilha são considerados foragidos. As investigações sobre esse grupo continuam, segundo a Polícia Civil.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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