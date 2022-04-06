Integrantes de quadrilha que fazia arrastão em pontos de ônibus são presos no Norte do ES

Dois homens acusados de fazer parte de uma quadrilha que praticava roubos em pontos de ônibus nas regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo foram presos nesta terça-feira (5) durante uma operação da Polícia Civil. O grupo efetuou pelo menos 12 roubos e os crimes aconteceram em Aracruz, Ibiraçu, João Neiva e Colatina.
De acordo com a PC, os criminosos atuavam sempre de madrugada, no início da manhã, por volta das 5h, horário em que os pontos ficam cheios de pessoas que estão a caminho do trabalho. Eles roubaram mochilas, celulares e dinheiro.
Os outros três integrantes da quadrilha são considerados foragidos. As investigações sobre esse grupo continuam, segundo a Polícia Civil.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte