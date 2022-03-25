Polícia investiga professor suspeito de abusar de criança em João Neiva

O professor de uma escola de João Neiva, no Norte do Estado, é suspeito de abusar sexualmente de uma criança de quatro anos. Nesta sexta-feira (25), a prefeitura informou — por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) — que, assim que soube da suspeita, afastou o homem do trabalho por 60 dias. Segundo a administração municipal, o caso foi encaminhado para ser investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Os nomes do indivíduo e da instituição de ensino não estão sendo divulgados para que a identidade da vítima seja preservada.
O caso chegou ao conhecimento das autoridades após vídeos compartilhados em redes sociais mostrarem a conversa entre a mãe e a criança. Na gravação, a menina faz desenhos mostrando ela e o professor, e diz para a mãe que o funcionário teria tocado em suas partes íntimas.
A Prefeitura de João Neiva também disse, por nota, que o caso está sendo acompanhado pela rede de proteção à criança do município, formada pela Gerência de Direitos Humanos, Conselho Tutelar, Semed, Secretaria Municipal de Assistência Social (Semtades) e Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). "O trabalho em conjunto tem por finalidade garantir os cuidados e a dignidade da criança e da família", comunicou.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado na Delegacia de Polícia de João Neiva e, "para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", disse, por nota.
A corporação destacou ainda que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", finalizou.