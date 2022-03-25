Polícia investiga professor suspeito de abusar de criança em João Neiva

O caso chegou ao conhecimento das autoridades após vídeos compartilhados em redes sociais mostrarem a conversa entre a mãe e a criança. Na gravação, a menina faz desenhos mostrando ela e o professor, e diz para a mãe que o funcionário teria tocado em suas partes íntimas.

Caso é investigado na Delegacia de João Neiva Crédito: Divulgação | Sindipol

A Prefeitura de João Neiva também disse, por nota, que o caso está sendo acompanhado pela rede de proteção à criança do município, formada pela Gerência de Direitos Humanos, Conselho Tutelar, Semed, Secretaria Municipal de Assistência Social (Semtades) e Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). "O trabalho em conjunto tem por finalidade garantir os cuidados e a dignidade da criança e da família", comunicou.

Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado na Delegacia de Polícia de João Neiva e, "para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", disse, por nota.