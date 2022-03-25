Homem é preso por importunação sexual em ônibus do Transcol no ES

Homem é preso por importunação sexual em ônibus do Transcol Crédito: Fabrício Christ

Uma jovem de 19 anos foi vítima de importunação sexual dentro de um ônibus do Sistema Transcol, na manhã desta sexta-feira (25), em Jardim América, em Cariacica , na Grande Vitória. O homem foi detido dentro do terminal rodoviário do bairro, por volta das 7h40.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, Moacyr Miranda Filho, 53 anos, foi detido pelo segurança do terminal depois de assediar a vítima dentro do coletivo da linha 506, que faz o trajeto entre o Terminal de Itacibá e o Terminal de Jardim América.

Segundo o boletim, a jovem contou que o homem ficou encostando em seu corpo dentro do coletivo. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher.

A Polícia Civil informou que após ser autuado pelo crime de importunação sexual, o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.