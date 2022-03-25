Idoso é encontrado morto em escadaria de Cachoeiro

O idoso Carlos Alberto da Silva Pereira, de 63 anos, foi encontrado morto em uma escadaria na Rua General Ozires de Almeida Freitas, no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite desta quinta-feira (24). A polícia investiga a causa da morte.
Um homem, que pediu para não ser identificado, disse que estava voltando do trabalho, por volta de meia-noite, quando viu o corpo na escadaria. “Tomei um susto”, falou. Em seguida, ele ligou para a Polícia Militar e para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).”O corpo foi recolhido por volta de 1h40”, informou.
Segundo a apuração da repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, a família acredita que Carlos morreu após sofrer uma queda na escadaria e cair na galeria que fica ao lado. A suspeita dos familiares é que o idoso tenha passado mal e, por isso, caiu dentro da galeria.
Carlos Alberto da Silva Pereira, de 63 anos, trabalhava na oficina dos filhos. Ele morava sozinho e passava na escadaria todos os dias.
POLÍCIA
De acordo com a Polícia Civil (PC), o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras de Cachoeiro de Itapemirim.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A PC destaca que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.
Já a Polícia Militar (PM), informou que prestou apoio à ocorrência atendida pelo Samu, que foi demandado pela reportagem. O texto será atualizado com a resposta.