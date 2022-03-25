Idoso é encontrado morto em escadaria de Cachoeiro

O idoso Carlos Alberto da Silva Pereira, de 63 anos, foi encontrado morto em uma escadaria na Rua General Ozires de Almeida Freitas, no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim , na noite desta quinta-feira (24). A polícia investiga a causa da morte.

Carlos Alberto da Silva Pereira tinha de 63 anos Crédito: Arquivo pessoal

Segundo a apuração da repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, a família acredita que Carlos morreu após sofrer uma queda na escadaria e cair na galeria que fica ao lado. A suspeita dos familiares é que o idoso tenha passado mal e, por isso, caiu dentro da galeria.

Carlos Alberto da Silva Pereira, de 63 anos, trabalhava na oficina dos filhos. Ele morava sozinho e passava na escadaria todos os dias.

Escadaria na Rua General Ozires de Almeida Freitas, onde Carlos foi encontrado Crédito: Bruna Hemerly

POLÍCIA

De acordo com a Polícia Civil (PC), o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras de Cachoeiro de Itapemirim.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Disque-Denúncia 181 ou pelo site A PC destaca que a população pode contribuir com informações de forma anônima através doou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br