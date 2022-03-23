Emaranhados de fios em postes causam transtornos em Cachoeiro

TV Gazeta Sul. Os emaranhados de fios em postes de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado , prejudicam o trânsito na cidade e incomodam moradores do município. Em menos de uma semana, pelo menos dois acidentes ocorreram devido à fiação embolada e baixa, causando riscos tanto para motoristas, quanto para pedestres, segundo apuração da

Fios espalhados por ruas provocam acidentes em Cachoeiro Crédito: Matheus Martins

Segundo motoristas e moradores da cidade, os fios que ficam nos postes, além de embolados, estão posicionados bem baixos e, quando os caminhões passam, acabam atingido a fiação. Além de prejudicar o trânsito, os emaranhados de fios também causam poluição visual.

A vendedora Angélica Fardim reclama que a fiação embolada e baixa deixa as vias com uma aparência ruim. “A rua parece suja, bagunçada, isso fora o perigo que os fios pendurados causam”, desabafou.

EM UMA SEMANA, DOIS ACIDENTES

Recentemente, no dia 17 de março, um caminhão-cegonha carregado com carros atingiu os fios de um poste de energia na Avenida Francisco Larcerda de Aguiar, no acesso à rotatória do bairro Gilberto Machado. O motorista reclamou da altura dos fios, que estavam muito baixos.

No mesmo bairro, no dia 10 de março, outro acidente foi registrado no local. Um caminhão atingiu uma fiação e derrubou três postes , um deles caiu sobre um carro estacionado na rua Estrela Machado. Ninguém ficou ferido.

Além dos motoristas que transitam pelas ruas, os pedestres também temem serem vítimas de algum acidente provocado por essas fiações. O gerente comercial Jackson Francisco disse que vê sempre fios caídos no meio da rua.

"Isso é perigoso, tanto que horário da manhã é horário de criança estar passando. E vejo bastante. Então é complicado, além de ser feio para a cidade" Jackson Francisco - Gerente comercial

Na Região Central de Cachoeiro de Itapemirim, um fio está pendurado bem perto a um local onde muitas pessoas passam. O aposentado Severo Silva acredita que, se uma medida não for tomada, uma tragédia pode acontecer. “Esse fio é perigoso para nós, pode provocar um acidente”, falou.

Caminhão atingiu a fiação e derrubou três postes no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta

O DIZEM PREFEITURA, EDP E ANEEL

Segundo a Prefeitura de Cachoeiro , a empresa de distribuição de energia elétrica EDP precisa notificar as demais empresas que usam os postes para estas fazerem "o alinhamento dos seus cabos e demais instrumentos por elas utilizados”.

Já a EDP informou que lhe compete analisar e aprovar os projetos de compartilhamentos de terceiros, e que, em caso de risco, ou quando a empresa notificada não realiza os reparos, a concessionária retira os cabos.

0800 721 0707. A EDP também disse que mantém um canal aberto de comunicação com os clientes por meio das agências presenciais, pelo site www.edponline.com.br ou pela central de atendimento no número