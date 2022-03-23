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Risco de acidentes

Emaranhados de fios em postes causam transtornos em Cachoeiro

Fiação embolada, algumas posicionadas baixas, já provocaram acidentes no município. Moradores reclamam de fios pendurados e temem que alguém fique ferido
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

23 mar 2022 às 14:33

Publicado em 23 de Março de 2022 às 14:33

Os emaranhados de fios em postes de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, prejudicam o trânsito na cidade e incomodam moradores do município. Em menos de uma semana, pelo menos dois acidentes ocorreram devido à fiação embolada e baixa, causando riscos tanto para motoristas, quanto para pedestres, segundo apuração da TV Gazeta Sul.
Fios espalhados causam transtornos nas ruas de Cachoeiro
Fios espalhados por ruas provocam acidentes em Cachoeiro Crédito: Matheus Martins
Segundo motoristas e moradores da cidade, os fios que ficam nos postes, além de embolados, estão posicionados bem baixos e,  quando os caminhões passam, acabam atingido a fiação. Além de prejudicar o trânsito, os emaranhados de fios também causam poluição visual.
A vendedora Angélica Fardim reclama que a fiação embolada e baixa deixa as vias com uma aparência ruim. “A rua parece suja, bagunçada, isso fora o perigo que os fios pendurados causam”, desabafou.

EM UMA SEMANA, DOIS ACIDENTES

Recentemente, no dia 17 de março, um caminhão-cegonha carregado com carros atingiu os fios de um poste de energia na Avenida Francisco Larcerda de Aguiar, no acesso à rotatória do bairro Gilberto Machado. O motorista reclamou da altura dos fios, que estavam muito baixos.
No mesmo bairro, no dia 10 de março, outro acidente foi registrado no local. Um caminhão atingiu uma fiação e derrubou três postes, um deles caiu sobre um carro estacionado na rua Estrela Machado. Ninguém ficou ferido.
Além dos motoristas que transitam pelas ruas, os pedestres também temem serem vítimas de algum acidente provocado por essas fiações. O gerente comercial Jackson Francisco disse que vê sempre fios caídos no meio da rua. 
"Isso é perigoso, tanto que horário da manhã é horário de criança estar passando. E vejo bastante. Então é complicado, além de ser feio para a cidade"
Jackson Francisco - Gerente comercial
Na Região Central de Cachoeiro de Itapemirim, um fio está pendurado bem perto a um local onde muitas pessoas passam. O aposentado Severo Silva acredita que, se uma medida não for tomada, uma tragédia pode acontecer. “Esse fio é perigoso para nós, pode provocar um acidente”, falou.
Caminhão atingiu a fiação e derrubou três postes no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.
Caminhão atingiu a fiação e derrubou três postes no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta

O DIZEM PREFEITURA, EDP E ANEEL

Segundo a Prefeitura de Cachoeiro, a empresa de distribuição de energia elétrica EDP precisa notificar as demais empresas que usam os postes para estas fazerem "o alinhamento dos seus cabos e demais instrumentos por elas utilizados”.
Já a EDP informou que lhe compete analisar e aprovar os projetos de compartilhamentos de terceiros, e que, em caso de risco, ou quando a empresa notificada não realiza os reparos, a concessionária retira os cabos.
A EDP também disse que mantém um canal aberto de comunicação com os clientes por meio das agências presenciais, pelo site www.edponline.com.br ou pela central de atendimento no número 0800 721 0707.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) alertou que o compartilhamento de infraestrutura não deve comprometer a segurança de pessoas em instalações, também não deve comprometer os níveis de qualidade e a continuidade da prestação dos serviços.

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