Bombeiros interditam totalmente prédio do INSS em Cachoeiro

Prédio do INSS, em Cachoeiro, interditado pelo Corpo de Bombeiros Crédito: João Henrique Castro

De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros no município, coronel Herbert, não houve opção a não ser a medida adotada. Ele explicou que a instituição apresentou documentos e possíveis soluções, mas a avaliação é que, mesmo assim, os riscos não seriam eliminados.

“No conjunto de todas as constatações, de problemas estruturais, a gente não viu outra alternativa a não ser a interdição total, para garantir a segurança das pessoas que transitam naquela região e dos funcionários. A documentação e as soluções apresentadas pelo INSS não são suficientes para eliminar esses riscos, nem de forma parcial”, relatou o coronel.

O prédio fica localizado no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. A unidade ficará fechada por tempo indeterminado.

Fachada do prédio do INSS, em Cachoeiro Crédito: João Henrique Castro

Em nota, o INSS informou que irá atender a determinação do Corpo de Bombeiros e que uma equipe do setor de engenharia e da manutenção predial vai até a agência na segunda (21) para iniciar as correções necessárias. Os segurados terão os atendimentos reagendados. Eles também poderão reagendar os atendimentos pela Central 135 e pelo Meu INSS.