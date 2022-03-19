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Sul do ES

Bombeiros interditam totalmente prédio do INSS em Cachoeiro

A medida foi baseada em laudos técnicos da Defesa Civil municipal, estadual e do Corpo de Bombeiros. Instituto vai avaliar estrutura na segunda-feira (21 para efetuar as correções
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 mar 2022 às 13:50

Publicado em 19 de Março de 2022 às 13:50

Prédio do INSS, em Cachoeiro, interditado pelo Corpo de Bombeiros
Prédio do INSS, em Cachoeiro, interditado pelo Corpo de Bombeiros Crédito: João Henrique Castro
O prédio do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do ES,  foi totalmente interditado pelo Corpo de Bombeiros no fim da tarde de sexta-feira (18). Segundo a corporação, a decisão foi tomada com base em laudos feitos pela Defesa Civil do município, do Estado e também do próprio Corpo de Bombeiros.
De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros no município, coronel Herbert, não houve opção a não ser a medida adotada. Ele explicou que a instituição apresentou documentos e possíveis soluções, mas a avaliação é que, mesmo assim, os riscos não seriam eliminados.
“No conjunto de todas as constatações, de problemas estruturais, a gente não viu outra alternativa a não ser a interdição total, para garantir a segurança das pessoas que transitam naquela região e dos funcionários. A documentação e as soluções apresentadas pelo INSS não são suficientes para eliminar esses riscos, nem de forma parcial”, relatou o coronel.
O prédio fica localizado no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. A unidade ficará fechada por tempo indeterminado.
Fachada do prédio do INSS, em Cachoeiro
Fachada do prédio do INSS, em Cachoeiro Crédito: João Henrique Castro
Em nota, o INSS informou que irá atender a determinação do Corpo de Bombeiros e que uma equipe do setor de engenharia e da manutenção predial vai até a agência na segunda (21) para iniciar as correções necessárias. Os segurados terão os atendimentos reagendados. Eles também poderão reagendar os atendimentos pela Central 135 e pelo Meu INSS.
Bombeiros interditam totalmente prédio do INSS em Cachoeiro

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