Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Avenida movimentada

Caminhão-cegonha atinge fios e complica trânsito em Cachoeiro

Acidente ocorreu na tarde desta quinta (17), na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, uma das mais movimentadas da cidade. Motoristas pararam para ajudar a retirar veículo sem danificar fiação
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

17 mar 2022 às 17:33

Publicado em 17 de Março de 2022 às 17:33

Um caminhão-cegonha carregado com carros atingiu os fios de um poste de energia na Avenida Francisco Larcerda de Aguiar, no acesso à rotatória do bairro Gilberto Machado, causando um transtorno no trânsito. O fato aconteceu na tarde desta quinta-feira (17), na região central de Cachoeiro de Itapemirim. Motoristas chegaram a se mobilizar para retirar o veículo do local sem danificar a fiação, que ficou presa entre os automóveis transportados.
Caminhão-cegonha acerta fios e dá nó em trânsito de Cachoeiro
Fiação ficou presa entre carros transportados por caminhão-cegonha em Cachoeiro. Motoristas pararam para ajudar Crédito: João Henrique Castro
Em entrevista ao repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul, o condutor do caminhão-cegonha disse que viu que os fios estavam baixos e tentou passar, mas não conseguiu.
Devido ao ocorrido o trânsito ficou complicado no local, considerando que a Avenida Francisco Larcerda de Aguiar é uma das mais movimentadas da cidade.
Motoristas que passavam pelo local pararam para ajudar a retirar o veículo sem danificar a fiação, que ficou presa entre os carros transportados. Cerca de 20 minutos após o acidente, o caminhão-cegonha conseguiu sair do local, mas os fios ficaram caídos.
Caminhão-cegonha acerta fios e dá nó em trânsito de Cachoeiro
Motoristas ajudaram a retirar os fios nos carros que estavam sendo transportados pelo caminhão-cegonha Crédito: João Henrique Castro
Para garantir a liberação da avenida, um homem que trabalha na região precisou segurar os fios até a chegada de equipe de manutenção. A TV Gazeta Sul apurou que, apesar do acidente, não houve necessidade de interrupção do fornecimento de energia da região, onde funcionam hospitais, clínicas e lojas.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim foi demandada sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.
Com informações do repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim trânsito ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados