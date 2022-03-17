Caminhão-cegonha atinge fios e complica trânsito em Cachoeiro

Um caminhão-cegonha carregado com carros atingiu os fios de um poste de energia na Avenida Francisco Larcerda de Aguiar, no acesso à rotatória do bairro Gilberto Machado, causando um transtorno no trânsito. O fato aconteceu na tarde desta quinta-feira (17), na região central de Cachoeiro de Itapemirim. Motoristas chegaram a se mobilizar para retirar o veículo do local sem danificar a fiação, que ficou presa entre os automóveis transportados.
Em entrevista ao repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul, o condutor do caminhão-cegonha disse que viu que os fios estavam baixos e tentou passar, mas não conseguiu.
Devido ao ocorrido o trânsito ficou complicado no local, considerando que a Avenida Francisco Larcerda de Aguiar é uma das mais movimentadas da cidade.
Motoristas que passavam pelo local pararam para ajudar a retirar o veículo sem danificar a fiação, que ficou presa entre os carros transportados. Cerca de 20 minutos após o acidente, o caminhão-cegonha conseguiu sair do local, mas os fios ficaram caídos.
Para garantir a liberação da avenida, um homem que trabalha na região precisou segurar os fios até a chegada de equipe de manutenção. A TV Gazeta Sul apurou que, apesar do acidente, não houve necessidade de interrupção do fornecimento de energia da região, onde funcionam hospitais, clínicas e lojas.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim foi demandada sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.
