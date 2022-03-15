Vídeo: carga tomba de carreta em movimento em rodovia de Cachoeiro

Um vídeo registrado na tarde desta terça-feira (15) mostra o momento em que a carga de uma carreta tomba na rodovia ES-482, na localidade de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ninguém ficou ferido.
As imagens, gravadas por uma pessoa que seguia em um carro atrás da carreta, mostram o momento que a carga começou a tombar e, em seguida, o motorista do veículo parou. No entanto, ele não conseguiu evitar que a carga do veículo caísse às margens da rodovia.
A Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência. Também procurado pela reportagem, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) disse que foram solicitadas para a PM mais ações de fiscalização no local.