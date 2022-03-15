Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na ES 482

Vídeo: carga tomba de carreta em movimento em rodovia de Cachoeiro

Imagens gravadas por uma pessoa que seguia em um carro atrás do veículo mostram o momento que a carga começou a tombar na ES 482, na localidade de Monte Líbano
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

15 mar 2022 às 20:42

Publicado em 15 de Março de 2022 às 20:42

Um vídeo registrado na tarde desta terça-feira (15) mostra o momento em que a  carga de uma carreta tomba na rodovia ES-482, na localidade de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ninguém ficou ferido.
As imagens, gravadas por uma pessoa que seguia em um carro atrás da carreta, mostram o momento que a carga começou a tombar e, em seguida, o motorista do veículo parou. No entanto, ele não conseguiu evitar que a carga do veículo caísse às margens da rodovia.
A Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência. Também procurado pela reportagem, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) disse que foram solicitadas para a PM mais ações de fiscalização no local.

Veja Também

Dois homens suspeitos de tráfico são presos em Cachoeiro

Briga de trânsito: homem que matou comerciante é condenado em Cachoeiro

Caminhão atinge fiação e derruba três postes em acidente em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O “passão” do gigante capixaba
Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar
Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados