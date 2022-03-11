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Operação Prodigus

Dois homens suspeitos de tráfico são presos em Cachoeiro

Durante a ação policial nesta quinta-feira (10), porções de maconha e haxixe foram apreendidas, além de 278 comprimidos de ecstasy
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 mar 2022 às 14:00

Publicado em 11 de Março de 2022 às 14:00

Polícia prende dois suspeitos de tráfico de drogas em condomínio de Cachoeiro
Polícia prende dois suspeitos de tráfico de drogas em condomínio de Cachoeiro Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
Uma operação da Polícia Civil prendeu dois homens e apreendeu comprimidos de ecstasy, porções de haxixe e maconha na quinta-feira (10) em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo as investigações, as drogas eram provenientes de encomendas enviadas pelos Correios e, após o recebimento, eram redistribuídas em municípios da Região Sul capixaba. Um dos homens foi preso em um condomínio na cidade. 
A Operação Prodigus foi deflagrada pelas delegacias de Alegre e de Guaçuí, com o apoio da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) e do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo a polícia, uma das encomendas foi interceptada pela equipe de investigações com colaboração da equipe de segurança da empresa no Centro de Distribuição dos Correis, localizado no munícipio da Serra.
Ao todo, foram apreendidos: 278 comprimidos de ecstasy, porções de maconha, cinco pedaços de haxixe e um pote com a substância Skank, além de um caderno com anotações de controle do tráfico.

ORIGEM DO NOME DA OPERAÇÃO

O nome da operação se refere a uma das três parábolas bíblicas sobre perda e redenção de filhos que possuem vida confortável, mas que ainda assim preferem se afastar das palavras do evangelho, levando uma vida desregrada, extravagante, repleta de esbanjamentos e desperdícios.
A reportagem procurou os Correios, mas não houve retorno até o fechamento da matéria.

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